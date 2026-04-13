Lärare årskurs F-6
2026-04-13
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Västerhejde skola
I Västerhejde/Eskelhem skolområde finns två skolor; Västerhejde skola är en grundskola med årskurserna F-6 samt fritidshem och Eskelhem skola med verksamhet i årskurserna F-3 samt fritidshem.
Skolorna ligger söder om Visby på bekvämt pendelavstånd. Båda skolorna har stora skolgårdar och närhet till skolskog att utnyttja till undervisning och lek. I skolområdet har vi idag drygt 300 elever samt en hög andel legitimerade pedagoger.
Vi har ett trygghetsteam och en välfungerande elevhälsa som stödjer oss i arbetet kring elevernas utbildning och trygghet. Alla lärare i åk F-3 jobbar med PAX. PAX är en modell för för arbetet med trygghet och studiero i klassrummet. Vi vill stimulera eleverna till eget ansvar och vi ger dem möjlighet till utveckling och inflytande över sitt lärande. Fritids och skola har integrerade lokaler. Fritids är uppdelat på tre avdelningar på Västerhejde skola och en avdelning på Eskelhem skola. Fritidspersonal och lärarna samverkar i arbetslag kring elevernas hela skoldag.
Arbetsuppgifter
Vi söker en driven lärare som vill vara med och göra skillnad för våra elever. Du kommer att vara ansvarig för klassundervisning samt undervisning i mindre grupp. Du är med och skapar förutsättningar för differentierad undervisning för att nå alla elevers olikheter och behov av stöd.
I ditt pedagogiska ledarskap är du tydlig, kreativ och stimulerande samt trygg med användandet av digitala hjälpmedel. Du ingår i ett arbetslag med andra lärare och personal från fritids. Din arbetsplats kommer i första hand vara på Västerhejde skola.
Vem är du?
Du har lärarlegitimation för årskurs F-3 eller årskurs 4-6. Meriterande är behörighet i flera ämnen samt yrkeserfarenhet. Vi ser att du har kompetens inom läs-, skriv- och matematikinlärning.
Vi förutsätter att du är väl insatt i läroplanen. Vi ser att du är en person som är engagerad, lyhörd och har en positiv inställning. Du behöver ha en god förmåga till att inspirera och motivera eleverna i sitt lärande. Det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med arbetslaget och annan personal i skolområdet.
Det finns ett värde i att du kan skapa goda relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Arbetet ställer krav på din förmåga att vara flexibel, kunna planera, organisera, prioritera och skapa struktur. En förutsättning för arbetet är att ha ett inkluderande och relationellt förhållningssätt. Vi kommer lägga stor vikt vid vilken kompetens du kan bidra med till våra elever.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på http://gotland.com/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att ingen medarbetare med företrädesrätt gör anspråk på den.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Sista dag att ansöka är 2026-05-03
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
http://www.gotland.se/ledigajobb
Box 1341 (visa karta
)
621 24 VISBY Arbetsplats
Visby Kontakt
Rektor
Annika Jakobsson annika.jakobsson02@edu.gotland.se 0498-204826
9849131