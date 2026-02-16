Lärare årskurs 4-6
Region Gotland / Grundskollärarjobb / Gotland Visa alla grundskollärarjobb i Gotland
2026-02-16
, Västervik
, Valdemarsvik
, Oskarshamn
, Borgholm
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gotland i Gotland
, Oskarshamn
eller i hela Sverige
I Region Gotland kan du utvecklas och växa, både som individ och tillsammans med andra. När du arbetar hos oss bidrar du till att Gotland blir en ännu bättre plats för människor i livets alla delar. Vi gör varandra bättre.
Klinteskolan
Vill du arbeta på en arbetsplats med optimism och framåtanda? På Klinteskolan är målet enkelt - alla ska trivas, ha kul på jobbet, få möjlighet att utvecklas, bidra med sina erfarenheter och växa med sina arbetsuppgifter.
Klinteskolan är en grundskola för cirka 300 elever med verksamhet från förskoleklass upp till årskurs 9. Det finns även ett fritidshem på skolan. Vi har fantastiska förutsättningar med rymliga lokaler för samtliga ämnen, närhet till både skog och hav, endast tre mil utanför Visbys ringmur. Vi har påbörjat en förändringsresa inom vårt skolområde för att höja kvalitén på undervisningen och öka lärandet hos våra elever.
Vi tar stöd i forskningen och arbetar i den universella nivån i det främjande och förebyggande arbetet. Hos oss är det viktigt att all personal skapar en god skolanknytning hos varje elev. Vi vet att det är avgörande för elevernas lärande, trygghet, hälsa och glädje till att lära sig. Vi arbetar med framgångsfaktorer och den viktigaste av dom alla är vår gemensamma erfarenhet. Vi arbetar tillsammans på alla nivåer och vår styrka är viljan och drivkraften att skapa den bästa skolan för våra elever.Publiceringsdatum2026-02-16Arbetsuppgifter
Du ansvarar för planering, undervisning, bedömning och dokumentation av elevernas kunskapsutveckling. Du ingår i ett arbetslag där samverkan och samarbete är en viktig del i ditt arbete. Du deltat aktivt i skolans systematiska kvalitetsarbete. Brinner du för det pedagogiska uppdraget? Är du en lagspelare? Är du lösningsinriktad och gillar utveckling? Då är du kanske vår nya kollega! På vår skola är samarbetet mellan klasser och kollegor viktigt. I rollen som lärare leder du det pedagogiska arbetet i enlighet med skolans styrdokument. Mentorskap ingår.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad lärare/alternativt inväntar din legitimation med behörighet att undervisa i något av följande ämnen: svenska, matematik, engelska, SO/NO ämnen. Erfarenhet är meriterande.
Du är en tydlig ledare i klassrummet. Du är lösningsfokuserad och har förmåga att prioritera, strukturera och anpassa ditt arbetssätt. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden och uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ. Att skapa goda relationer med våra elever är en viktig egenskap hos oss.
Du har ett driv för att utveckla dig själv och lärandet i klassrummet för att skapa bästa förutsättningar för våra elevers olika behov och förutsättningar. Vi söker dig som är en tydlig ledare och har elevens måluppfyllelse i fokus.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Om utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Som en del av Region Gotland bidrar vi i utbildnings- och arbetslivsförvaltningen till barns, ungas och vuxnas lärande och utveckling. Vi ansvarar för bland annat förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grund- och gymnasieskola, kulturskola, gymnasie- och vuxenutbildning, arbetsmarknadsinsatser, ungdomsgårdar samt mottagande och etablering av nyanlända. Tillsammans ger vi möjligheter till ett livslångt lärande.
Om Region Gotland
Region Gotland är inte bara Gotlands största arbetsgivare, vi är också den enda regionen i Sverige som har kommunala-, hälso- och sjukvårdsuppgifter och regionalt utvecklingsansvar i en och samma organisation. Det tillsammans med vårt ö-läge skapar förutsättningar för gott samarbete över våra verksamhetsområden.
Vi är över 7000 medarbetare. Tillsammans arbetar för ett hållbart, inkluderande och välmående samhälle för alla som besöker, bor och verkar på Gotland. Vi är drivande i att skapa en trygg och hållbar utveckling över hela ön.
Gotland är en fantastisk plats att leva på, med ett rikt kulturliv, orörd natur och en kreativ entreprenörsanda. Vi är över 61 000 personer som har valt att bo här året om, och vi vill gärna bli fler! Vill du ha information om Gotland som plats att bo och leva på, läs mer på https://gotland.com/leva-bo/flytta-hit/
Genom instagramkontot @viarregiongotland visar vi bredden av våra yrken och vilken betydelse vårt arbete har för samhället. Varje vecka visar en ny medarbetare upp sin arbetsvardag.Övrig information
Region Gotland arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod som syftar till att se varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar sökande med olika bakgrund och kön.
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den ej behöver komma i anspråk för medarbetare med företrädesrätt samt att tjänsten fortsatt är vakant.
I takt med att omvärlden förändras arbetar Region Gotland i större utsträckning med kvalitet och säkerhet i rekryteringsprocessen. Det innebär att du som kandidat kan komma att omfattas av vissa kontroller inför anställning. Vilka kontroller som tjänsten du söker kan omfattas av får du information om inför eller under intervjun.
Inför samtliga anställningar behöver du som kandidat visa upp ID-handling och personbevis.
Vi undanber oss erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Månad Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/171". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803) Arbetsplats
Klinteskolan Kontakt
Jessica Nilsson, rektor 0498-204883 Jobbnummer
9743355