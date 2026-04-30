Lärare, årskurs 1-6
2026-04-30
Kräklingbo skola ligger i ett naturskönt område med stora möjligheter till uteverksamhet. Skolan har nya fräscha lokaler sedan en stor renovering för några år sedan.
Kräklingbo skola ingår i Roma skolområde där också skolenheterna i Vänge, Roma, Dalhem och Endre ingår som alla är f-6 skolor, utom Romaskolan som är en f-9 skola. Eleverna från ytterskolorna bussas i olika utsträckning för undervisning i ett flertal ämnen till Romaskolan.
Skolan kommer till läsåret 25/26 att ha cirka 48 elever fördelat på tre grupper där undervisningen sker i åldersintegrerade klasser. Personalen i skolan och fritids ingår alla i ett arbetslag, vilket underlättar för att hitta samsyn kring undervisning, förhållningssätt, och att genomföra beslut och gemensamma aktiviteter.
Vi söker nu en legitimerad lärare för arbete inom F-6 under läsåret 2026/2027.Arbetsuppgifter
Utifrån sökandes behörighet, erfarenhet och skolans behov är vi flexibla när det gäller stadie och årskurs.
Tjänsten är ett vikariat under läsåret 2026/2027.
Som lärare hos oss håller du en strukturerad undervisning utifrån Lgr22, följer upp och analyserar din undervisning och elevernas resultat. Du är en tydlig ledare i klassrummet och vågar pröva nya vägar för att ständigt sträva efter att förbättra din undervisning. Du arbetar med höga förväntningar och ser goda relationer med elever och vårdnadshavare som den naturliga starten för ditt arbete.
I samarbete med kollegor skapar du tillgängliga lärmiljöer utifrån ett relationellt och lågaffektivt ledarskap. Du tar ansvar för och deltar i relevant kompetensutveckling för att utvecklas och växa i professionen.
Vem är du?
Du som söker är legitimerad lärare eller kommer snart få legitimation som lärare mot årskurs F-3, 4-6 eller 1-6.
Du har en positiv grundsyn och tror på varje individs vilja att utvecklas och lära, är prestigelös samt lösningsfokuserad och förstår nyttan av att arbeta i ett team. Som person har du en god förmåga att skapa relationer med elever, föräldrar, dina kollegor och skolans elevhälsoteam. Du har förmågan att arbeta självständigt och målinriktat utifrån Lgr22.
Det är också viktigt att du är flexibel och lätt kan anpassa dig till ändrade omständigheter i verksamheten. Vi söker dig som är lyhörd, nyfiken och utvecklingsinriktad. Du tar initiativ, har lätt för att samarbeta och skapar goda relationer med barn, vårdnadshavare och kollegor.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-30 Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
Visborgsallén 19 (visa karta
)
621 81 VISBY Arbetsplats
Kräklingbo skola Kontakt
Jennie Nilsson jennie.nilsson@edu.gotland.se 0498204102 Jobbnummer
9884862