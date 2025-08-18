Lärare årskurs 1-3 på Borgstenaskolan
2025-08-18
En av våra kollegor kommer att vara föräldraledig och vi söker därför en ersättare för henne.
Du vill göra skillnad och vara med när vi formar framtiden. Hos oss får du förtroende, utvecklingsmöjligheter och kunniga kollegor. Vi arbetar tillsammans och är övertygade om att alla människor vill och kan lära.
Borgstenaskolan är Borås Stads nordligaste skola och en av de minsta. Skolan ligger i vacker lantlig miljö med en stor skog alldeles intill där barnen kan leka på rasterna och som även används till uteklassrum.
På Borgstenaskolan går cirka 60 elever i förskoleklass till åk 6. På Borgstenaskolan samverkar all personal under hela dagen för varje elevs bästa och möjligheten att lyckas som främsta mål.
Dina arbetsuppgifter
Som lärare i årskurs 1-3 kommer du att vara ansvarig för undervisningen i en åldersintegrerad klass. Du kommer ha ett mycket nära samarbete med övriga årskurser och med fritidshemmet. Verksamheten i skolan utgår ifrån gällande kursplaner och styrdokument med stort fokus på att väcka nyfikenheten för lärande och elevernas sociala utveckling.
Du kommer att samarbeta både inom och utom din egen profession, i arbetslaget och med kolleger inom andra funktioner på skolan. Du är med och utvecklar skolans verksamhet med fokus på lågstadiet.
Övrig information
Läs mer om Borås Stad som arbetsgivareKvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare med behörighet att undervisa i årskurs 1-3. Du arbetar målstyrt och har god samarbetsförmåga, tar ansvar, är flexibel och initiativrik. Du är duktig på att kommunicera och skapar goda relationer med både elever, föräldrar och kollegor.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via "Sök tjänst" nedan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "24:2025:203". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås kommun
(org.nr 212000-1561) Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Mari Kleman 033-355217 Jobbnummer
9461752