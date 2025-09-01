Lärare åk F-9 100% vt, Gunnarsbyskolan
2025-09-01
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare. Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Varierande undervisningsuppgifter vid frånvaro av ordinarie personal i åk F-9
Du blir en del av ett sammanhang med kompetenta medarbetare och engagerade skolledare som tillsammans arbetar för att skapa framgångsrika tillgängliga lärmiljöer.
Som lärare har du en rektor som närmaste chef och du ingår i ett arbetslag tillsammans med dina kollegor som leds av en arbetslagsledare. I rollen som lärare har du ett ansvar för att:
* planera, genomföra, följa upp och utvärdera undervisning utifrån skolans styrdokument.
* delta i kollegialt lärande för att möjliggöra samplanering, bedömning och betygsättning.
* delta i enskild och gemensam skol- /kompetensutveckling utifrån elevernas behov.
* aktivt bidra i arbetslag, ämneslag, team, arbetsgrupper, personalmöten och arbetsplatsträffar.
* medverka i systematiskt kvalitetsarbete och utvecklingsarbete utifrån nationella och lokala styrdokument.
* delta i värdegrundsarbete för att främja trygghet och studiero samt förebygga mobbning och kränkningar.
* hantera skolsociala och oplanerade elevhändelser vid exempelvis rastvakt och pedagogiska luncher.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en fullföljd lärarutbildning med behörighet och legitimation, vilket är ett grundkrav för tjänsten. Du har god kännedom om skollagen, läroplanen (Lgr22) och andra relevanta styrdokument och kan tillämpa dessa i ditt dagliga arbete. Erfarenhet av undervisning och arbete med språk- och kunskapsutvecklande metoder är meriterande, särskilt om du har erfarenhet av att arbeta med elever i behov av stöd eller i flerspråkiga och mångkulturella miljöer.
Du är bekväm med att använda och integrera digitala verktyg i undervisningen och har erfarenhet av digitala plattformar för pedagogiskt arbete och dokumentation. Dessutom har du förmåga att skapa trygga och inkluderande lärmiljöer som främjar studiero, trivsel och elevhälsa.
Vi söker dig som i din yrkesroll alltid sätter barnets och elevens behov i centrum. Du har en stark förmåga att ta ansvar för det dagliga arbetet och bidra till elevers utveckling genom en trygg, inkluderande och stimulerande lärmiljö. Som mål- och resultatinriktad strävar du efter att utveckla både din egen undervisning och verksamheten som helhet, alltid med elevens bästa i fokus.
Du är en lösningsorienterad och strukturerad person som kan anpassa ditt arbetssätt efter olika behov och förutsättningar. Med ett positivt förhållningssätt och förmåga att bygga förtroendefulla relationer skapar du goda samarbeten med elever, vårdnadshavare och kollegor.
Vi värdesätter ditt engagemang i kollegialt lärande och din vilja att bidra till skolans utvecklingsarbete. Du arbetar utifrån en värdegrund som främjar trygghet, respekt och studiero, och ditt ledarskap präglas av tillit och förtroende.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
