Lärare åk 7-9 Resursskolan
2025-08-28
Vi på Resursskolan söker nu en lärare sv/eng årskurs 7-9 som vill spela en viktig roll i elevernas utveckling och ha möjlighet att göra skillnad i deras liv.
Resursskolor är enheter med små elevgrupper, hög personaltäthet och anpassade lärmiljöer. Resursskolorna riktar sig till elever i årskurs 4-9, som har så omfattande behov av särskilt stöd att det inte kan tillgodoses i den ordinarie skolan. https://karlstad.se/forskola-skola-och-utbildning/grundskola/resursskolaDina arbetsuppgifter
Som lärare sv/eng i årkurs 7-9 kommer ditt fokus bli att arbeta med elever med problematisk skolfrånvaro. I rollen ingår även att utveckla elevernas kunskaper och färdigheter utifrån läroplanen och varje elevs individuella behov och förutsättning. Du planerar undervisningen genom att ta fram mål, välja metoder och material samt förbereda lektioner. Tillsammans med eleverna utvärderar du undervisningen för att alltid sträva efter att förbättra undervisningen, elevernas lärande och ditt professionella lärande. Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarlegitimation med behörighet i svenska och engelska mot årkurs 7-9. Det är meriterande om du tidigare arbetat som klasslärare samt haft uppdrag att arbeta med elever med skolfrånvaro och NPF.
Som person ser vi att har förmåga att organisera och prioritera. Du tar ansvar för att planera och genomföra lektioner med god kvalitet och tydliga mål. Du bygger förtroendefulla relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor. Vi ser även att du är lösningsfokuserad samt har förmåga att anpassa efter elevernas behov.
Om Karlstads kommun
Barn- och ungdomsförvaltningen ansvarar för förskola och skola för cirka 13 200 barn och elever och är kommunens största förvaltning med drygt 2 400 medarbetare. Vi har förskolor, familjedaghem, öppna förskolor, förskoleklasser, grundskolor, anpassad grundskola, fritidshem och kulturskola och arbetar även med barn- och elevhälsofrågor. Vi rustar barnen för framtiden.
Vill du vara med och skapa framtidens Karlstad? Hos oss i koncernen Karlstads kommun kan du göra skillnad på riktigt. Här är varje medarbetare en viktig del i helheten och tillsammans hjälps vi åt att förverkliga vår vision om "Ett bättre liv i Solstaden". Kom och väx med oss!
