Lärare åk 4-6 till Fredriksbergsskolan
2025-11-11
I Hallsbergs kommun är alla välkomna, oavsett vem man är, var man kommer från och vart man är på väg. Hallsberg har bra kommunikationer, naturnära boende, bra förskola och grundskola samt gymnasium. Hallsberg befinner sig i ett expansivt läge med nyproduktion av bostäder samt etablering av nya företag. I kommunen bor ca 16 000 invånare. Vi på Fredriksbergskolan söker en engagerad lärare för åk 4-6.
Den aktuella tjänsten är placerad i en liten undervisningsgrupp. Du kommer undervisa elever enskilt eller i mindre grupp vilket ställer stora krav på din relationsbyggande förmåga och att du har en vana att individanpassa din undervisning. Du samarbetar med klasslärare, speciallärare och specialpedagog för att hitta nycklar till elevernas motivation och lärande. Det är viktigt att du har ett intresse för barns utveckling och NPF samt vill fortsätta utveckla detta intresse genom nya erfarenheter och kompetensutveckling.
Om Fredriksbergsskolan
Fredriksbergskolan ligger i Vretstorp cirka 2 mil utanför Hallbergs tätort, med cirka 900 invånare. Skolan ligger centralt i samhället men med en närhet till skog och andra grönområden. Det är en F-6 skola med ca 165 elever och två fritidshem, Biet och Blomman. Fredriksbergskolan är en skola där alla elever får komma till sin rätt. Fredriksbergskolan och skolans fritidshem har tre gemensamma utvecklingsområden under läsåret 2024/2025:
SOL- var dig själv och stråla!
Studiero - Elevernas upplevelse av studiero ska öka.
Omsorg - Ökad upplevd trygghet och trivsel. På Fredriksbergskolan visar vi omsorg om varandra, oss själva och vår skolmiljö.
Läslust - Att få alla elever att läsa böcker, att läsning ska vara en del av elevernas vardag och att de hittar läslust.
Vi erbjuder dig:
Trivsam arbetsplats
Mindre skola med stora möjligheter.
En personlig bärbar dator.
Konkurrenskraftig lön och individuell lönesättning.
Goda utvecklingsmöjligheter.
Denna tjänst innebär möjligheter till utmaningar inom hela skolans verksamhet. Vi söker dig som stimuleras av att arbeta i en social gemenskap med högt i tak och fokus på verksamhetsutveckling. Dina möjligheter att utvecklas som pedagog och människa är goda, då skolan hela tiden strävar efter hög delaktighet och en god arbetsmiljö där ett helhetstänk prioriteras.
Vi söker dig som är legitimerad lärare för åk 4-6. Ditt arbete präglas av ambitiösa intentioner till utvecklande arbetsmetoder. Du har en god förmåga att arbeta självständigt och i samarbete med kollegor, för att utveckla hög kvalitet i elevernas utbildning. Som pedagog har du också en god förmåga att skapa och bibehålla relationer med elever, kollegor och vårdnadshavare. Du är förtrogen med läroplanen och andra styrdokument och har förmåga att omsätta teori till praktik.
Du har god förmåga att kommunicera på svenska i tal och skrift. Du har en förmåga och driv att aktivt delta i skolans förändringsarbete i relation till skolans utvecklingsplan. Vi arbetar utifrån den kompetenta eleven där inflytande och delaktighet är viktigt. Vi söker dig som är positiv, glad, trygg och entusiastisk i ditt arbete. I ditt dagliga arbete skall du kunna möta människor med inlevelse och empati. Du är även flexibel och ser möjligheter med olika anpassningar i verksamheten. Du sätter elevernas behov först. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen att söka tjänst hos oss på Fredriksbergskolan!
Meriterande
Erfarenhet av dokumentation.
Tidigare erfarenhet av mentorskap.
Kunskaper inom NPF och specialpedagogik.
Goda IT kunskaper
Medarbetarskap i Hallsbergs kommun
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.
Som medarbetare i Hallsbergs kommun förväntas du aktivt arbeta tillsammans med andra för att nå kommunens mål.

Viktiga grundpelare i medarbetarskapet i Hallsbergs kommun är att ta ansvar och bidra till helheten, vara hjälpsam och lösningsorienterad, respektera kompetens och olika perspektiv samt att ha en öppen och tydlig kommunikation.
Anställningen är en tillsvidareanställning. Sysselsättningsgrad 100%. Tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är 251128.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du skyddade personuppgifter ska du inte ansöka via rekryteringssystemet. Kontakta rekryterande chef för information om hur du går tillväga.
Vi undanber oss alla kontakter av annonserings- eller rekryteringsföretag i samband med denna annons.
Fackliga företrädare nås via kommunens kontaktcenter Hallsbergs kommun, 0582-685000
I den här rekryteringen kommer utdrag ur belastningsregistret att begäras. Utdraget beställs från www.polisen.se
Månadslön
Rektor
Magnus Ekström magnus.ekstrom@edu.hallsberg.se 0582-68 64 00
