Lärare åk 4-6 Ma/NO/Tk Lindöskolan
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen / Grundskollärarjobb / Kalmar Visa alla grundskollärarjobb i Kalmar
2026-05-29
, Mörbylånga
, Borgholm
, Nybro
, Torsås
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen i Kalmar
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Utbildningsförvaltningens verksamheter har utvecklats starkt under de senaste tio åren, med ökande resultat för eleverna, höga värden när det gäller nöjdhet och trygghet, och inte minst en av Sveriges högsta lärarbehörigheter. Vi vill fånga alla barns och elevers lust att lära samt uppmuntra varje individ att vilja utvecklas.
Lindöskolan ligger naturskönt nästan mitt i staden. Vi har gångavstånd till havet, stadskärnan och den fantastiska naturen. Lindöskolan har ungefär 320 elever från förskoleklass till årskurs 6. Årskurs F-3 och våra fritidshembefinner sig i lokalerna på Lindövägen, medan årskurs 4-6 är lokaliserade på Gröndalsvägen.
Tillsammans gör vi ett Kalmar för alla ännu bättre. Vi söker dig som vill vara med och utforma och utveckla denna viktiga verksamhet.
1 plats(er). Publiceringsdatum2026-05-29Arbetsuppgifter
Som lärare i matematik, NO och teknik kommer du att undervisa elever i årskurs 4-6. Du kommer tillsammans med en kollega att vara mentor för en årskurs bestående av två klasser. Du ingår i ett arbetslag med engagerade och kompetenta kollegor där ni tillsammans ansvarar för undervisningen och det pedagogiska arbetet genom ett systematiskt kvalitetsarbete.
Ni planerar, genomför, utvärderar och dokumenterar undervisningen med elevernas lärande, trygghet och trivsel i fokus. I dina ämnen arbetar du med att utveckla elevernas problemlösningsförmåga, logiska tänkande, undersökande arbetssätt och tekniska förståelse. Du ansvarar för att skapa en strukturerad, inkluderande och stimulerande lärmiljö där alla elever ges möjlighet att lyckas och utvecklas utifrån sina förutsättningar.
Du kommer också ha ett nära samarbete med skolans övriga lärare och elevhälsoteam, då du som lärare har en viktig roll i att stärka elevernas kunskapsutveckling, studieteknik och delaktighet i skolans gemensamma arbete med trygghet och likvärdighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad lärare i matematik, biologi, fysik, kemi och teknik för årskurs 4-6. Du har god kunskap om styrdokumenten och förmågan att omsätta dem i praktiken. Du har kunskap och förmåga att anpassa din undervisning utifrån de elever du möter genom en tydliggörande pedagogik och ett specialpedagogiskt förhållningssätt.
Du är en tydlig, ansvarsfull och engagerad pedagog som genom ett lugnt, tryggt och medvetet ledarskap kan skapa goda och förtroendefulla relationer till såväl elever, vårdnadshavare som kollegor. Du har höga förväntningar på eleverna och en god förmåga att motivera och inspirera dem till lärande, nyfikenhet och ansvarstagande.
I arbetslaget är du en positiv kraft och du bidrar aktivt till skolans utvecklingsarbete, särskilt kopplat till elevernas kunskapsutveckling och trygghet.
Till följd av lagen om lämplighetskontroll ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande, så vänta inte med din ansökan om beskrivningen stämmer in på dig. Vi ser fram emot att snart hälsa en ny kollega välkommen till oss på Lindöskolan.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid.
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning.
Du som vill söka jobb hos oss men har skyddade personuppgifter ska inte ansöka via Visma Recruit. Du tar kontakt med chefen som står angiven i annonsen så får du hjälp med din ansökan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C328185". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar Kommun
(org.nr 212000-0746)
Östra sjögatan 18 (visa karta
)
391 29 KALMAR Arbetsplats
Kalmar kommun, Utbildningsförvaltningen Kontakt
arbetsplatsombud Sverige lärare
Jeanette Svensson jeanette.svensson@kalmar.se Jobbnummer
9935079