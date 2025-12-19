Lärare åk 4-6 Hemlingborgs skola
Hemlingborg är ett unikt multifunktionshus i den nya stadsdelen Södra Hemlingby där behoven av förskola, skola åk F-6 och vård- och omsorgsboende samt idrottshall möts. I stället för separata verksamheter har vi byggt ett Sverigeunikt hus där barn och äldre kan mötas. Samarbeten med föreningar, externa utförare, boende och andra aktörer i området kommer att generera givande möten mellan generationer. Samtidigt bidrar det till en hållbar användning av resurser. Våra utemiljöer präglas av närheten till naturen och rörelseglädje över generationsgränser. Utemiljöerna är anpassade så att seniorerna inom vård- och omsorgsboendet kan samnyttja dem tillsammans med förskole- och skolverksamheten.
Våra värdeord är Kunskap, trygghet och glädje. Tillsammans strävar vi efter att forma en skola där kunskap, trygghet och glädje inte bara är ord, utan levande värderingar som genomsyrar allt vi gör. Vi är övertygade om att genom att omfamna dessa värden kommer vi att skapa en stark och meningsfull gemenskap där varje individ kan växa och blomstra.
Vill du bli vår nya kollega i vårt flerlärarsystem på unika Hemlingborg? Vi söker nu en engagerad lärare till Hemlingborgs skola årskurs 4-6 med start under VT-26. Varmt välkommen med din ansökan!Publiceringsdatum2025-12-19Arbetsuppgifter
Du gör skillnad varje dag! Som lärare på mellanstadiet är du med och bygger grunden för elevernas framtid. Här får du chansen att väcka nyfikenhet, stärka självkänslan och inspirera till lärande som varar livet ut.
Som lärare på Hemlingborgs skola för åk 46 kommer du arbeta med undervisning, ha klassansvar samt ansvar för kartläggning, planering, genomförande och utvärdering av lektioner. Arbetet utförs enligt beslutande mål och riktlinjer. I arbetsuppgifterna ingår även mentorskap. Du kommer tillsammans med ditt närmsta arbetslag, fyra lärare för tre parallella klasser i samma årskurs, hemvist ha ett nära samarbete där ni utformar en bra, lustfylld och varierad skoldag med elevernas bästa i fokus. Du utmanar och stödjer eleverna så att de når goda studieresultat och anpassar din undervisning utifrån alla elevers behov och förutsättningar. Arbetet utförs i samarbete med andra pedagoger, elevhälsa, vårdnadshavare samt med andra aktörer utanför skolan.Kvalifikationer
Vi söker dig med lärarexamen och lärarlegitimation med behörighet att undervisa i årskurs 46 med behörighet att undervisa i ämnena MA/NO/EN/SV. Önskvärt är också att du har behörighet att undervisa i SO/SVA. Du har god kunskap om grundskolans läroplan och är trygg i att omsätta den i praktiken för att skapa en lärorik och stimulerande miljö för eleverna. Du har erfarenhet av att arbeta med digitala verktyg, exempelvis dokumentation i Unikum eller Office, och använder dessa som en naturlig del i ditt pedagogiska arbete.
Du har god förmåga att uttrycka dig i svenska språket, både muntligt och skriftligt, och anpassar ditt språk efter situation och mottagare. Du är strukturerad och planerar ditt arbete väl, med förmåga att sätta upp mål, organisera resurser samt följa upp insatser på ett systematiskt sätt.
Du är en person som inger förtroende och skapar tillit, och har förmåga att sprida lugn och stabilitet i gruppen. Du tar initiativ i sociala sammanhang och bygger tillitsfulla yrkesrelationer med både elever, kollegor och vårdnadshavare. Ditt prestigelösa förhållningssätt gör att du samarbetar väl med olika aktörer i och utanför skolan.
Du har ett analytiskt synsätt och en förmåga att identifiera långsiktiga lösningar. Genom att tolka elevernas prestationer, beteenden och förutsättningar kan du urskilja deras individuella behov och anpassa undervisningen därefter. Du är skicklig på att leda och motivera elever, och bidrar till att de trivs, utvecklas och mår bra i skolan.
Genom en öppen dialog och ett inkluderande arbetssätt skapar du trygghet och tillhörighet för varje elev. Du har god förmåga att se varje barns behov och att skapa en miljö där alla känner sig sedda och inkluderade.
Du som slutkandidat ska kunna uppvisa ett belastningsregister från polisen för arbete inom skola eller förskola. Denna ska inte bifogas i din ansökan.
