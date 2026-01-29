Lärare åk 4-6 Ekbackens skola
2026-01-29
Välkommen till Ekbackens skola, en F-6 skola med fritidshem och fritidsgård. Skolan har trivsamma lärmiljöer och naturen finns runt knuten. På skolan går nu ca 180 elever och här arbetar ca 25 medarbetare. Ekbackens skola ligger i Fellingsbro som är ett mindre samhälle ca 3 mil utanför Örebro. I skolans närhet finns lekplatser, ishall, simbassäng för sommarbad samt motionsspår. På Ekbackens skola arbetar vi tillsammans för trygghet, arbetsfokus och maximal kunskapsutveckling! Hos oss får du arbeta med engagerade kollegor, utveckla dig som lärare och arbeta med det viktigaste som finns.Publiceringsdatum2026-01-29Arbetsuppgifter
Tjänsten är ett vikariat för en lärare som ska vara föräldraledig. Tillsammans med nuvarande mentor kommer du även att vara mentor i årskurs 5 och dela på ansvaret för undervisningen. I dagsläget innebär tjänsten attansvara för undervisningen i SO åk 5, engelska åk 5 samt språkval i spanska åk 6.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att planera och genomföra undervisning samt dokumentera och följa upp elevernas resultat. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och göra skillnad varje dag. Här kommer du att ingå i arbetslag 4-6 och ha ett nära samarbete med de andra lärarna. I arbetslaget finns erfarna kollegor. Du som lärare samverkar med elevhälsan på skolan, som finns på plats vissa dagar i veckan. Här på Ekbackens skola har vi också ett välfungerande trygghetsteam. Är du den vi söker? Tveka inte att söka eller kontakta oss för frågor och funderingar. Du som nyutexaminerad kommer att erbjudas en mentor.
På www.polisen.se
beställer du ett utdrag för arbete inom skola.Kvalifikationer
* Du är legitimerad grundskollärare eller är färdigutbildad grundskollärare i väntan på legitimation.
* Du har god förmåga att uttala dig i tal och skrift på svenska och är väl förtrogen med LGR 22.
* I klassrummet är du en tydlig ledare som med struktur och värme skapar en god lärmiljö.
* Du har god förmåga att skapa goda relationer till elever, kollegor och vårdnadshavare.
* Du är en person med stor flexibilitet och stort engagemang för att arbeta med elever på mellanstadiet.
* Du arbetar systematiskt för att tillgängliggöra undervisningen och lärmiljön för alla elever.
* Du främjar kollegialt lärande genom diskussion och reflektion.
ÖVRIGT
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, vikariat
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: enligt överenskommelse eller senast 13 mars 2026 . Stor vikt kommer att läggas på personlig lämplighet. Intervjuer kommer att ske löpande under ansökningsperioden. Välkommen med din ansökan!
Fackliga företrädare nås via kommunens växel, tfn 0581-810 00. Vi tar endast emot ansökningar via Offentliga jobb. Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemannings-/rekryteringsföretag.
Lindesberg kännetecknas av en positiv och stark framtidstro. Vi investerar för framtiden och vill växa. Vi söker engagerade medarbetare som vill vara med och utveckla Lindesberg. Samverkan är ett honnörsord och vi vill stärka det i varje del av vår organisation. Idag arbetar ca 2 100 medarbetare med olika uppdrag för att ge invånarna god service med hög kvalitet. Välkommen att utvecklas vidare med oss! Ersättning
