Lärare åk 1-6 i textilslöjd till Blästadsskolan
2026-03-05
Vill du inspirera, skapa och göra verklig skillnad i elevernas vardag? Hos oss får du kombinera undervisning i grundskola och anpassad grundskola. Du blir en del av ett stöttande och engagerat kollegium där samarbete över ämnesgränserna är en självklar del av vardagen. Välkommen till oss!
Utgångspunkten för dig som lärare är att arbeta med planering, undervisning, utvärdering och värdegrundsarbete utifrån läroplanen. Arbetet sker både självständigt och i samarbete med kollegor.
Som lärare ser du elevens hela skoldag som viktig och du samarbetar därför både med vårdnadshavare och kollegor kring eleven. Som en del i detta samarbetar även skolans och fritidshemmets verksamhet för att nå en högre måluppfyllelse och skapa bästa förutsättningar för varje elev. Du utgår från den elevgrupp du möter och förväntas skapa en varierande och utmanande undervisning. Att använda digitala verktyg är en naturlig del i din undervisning.
Du främjar ett kollegialt lärande genom diskussion och reflektion vid såväl planerade som spontana tillfällen. För att gynna elevernas lärande, samt din egen och verksamhetens utveckling, tar du tillvara på olika professioners erfarenheter och kunskaper.
Vi söker en lärare i textilslöjd för en kombinationstjänst som omfattar undervisning i såväl grundskola som anpassad grundskola. Centralt för uppdraget är att hantera anpassningar efter elevernas förmåga och att möta elevernas behov inom båda skolformerna. I rollen som lärare i textilslöjd blir du en del av ett kollegialt sammanhang där samverkan står i fokus. Du deltar i nätverksträffar inom Sydost och samarbetar löpande med lärare i trä- och metallslöjd samt övriga praktisk-estetiska ämnen. Samverkan sker även med lärare och resurser inom både grundskola och anpassad grundskola, med avsatta träffar en gång i veckan.
Din arbetsplats
Blästadsskolan är en mångfacetterad verksamhet som består av grundskola F-6, fritidshem, resursskola med inriktning hörselnedsättning, anpassad grundskola 1-6 och fritidshem. Skolan är belägen i Linköpings södra stadsdelar och har naturen inpå knutarna. Skolgården gränsar till fina ekskogar, strövområden och gräsplaner som bjuder på en inspirerande miljö för lek och lärande. På skolan finns cirka 400 elever och här arbetar cirka 100 medarbetare.
Hos oss får varje elev möjlighet att utvecklas utifrån sina unika förutsättningar och förmågor. Vi tror på elevernas kapacitet och har höga förväntningar. Därför är arbetet med att anpassa och justera undervisningen en central del i vår skolutvecklingsplan. Vi värnar om ett gott arbetsklimat där generositet, hänsyn och samarbete är självklara delar av vardagen. Tillsammans skapar vi en positiv gemenskap som bidrar till både trivsel och utveckling för både elever och personal.
Våra huvudmål för Blästadsskolan:
• ett relationellt perspektiv genomsyrar verksamheten
• undervisning utefter styrdokumenten, där alla elever utvecklas maximalt
• ett professionellt förhållningssätt
• en attraktiv skola.
Du som söker
I första hand söker vi dig som har lärarlegitimation med behörighet att undervisa i textilslöjd i åk 1-6. I andra hand söker vi dig med slutförd lärarutbildning för åk 1-6 i textilslöjd. Alternativt är du i slutet av din utbildning till lärare i åk 1-6 i textilslöjd. Det är meriterande om du har erfarenhet av målgruppen inom anpassad skola.
Det är ett krav att du har erfarenhet av arbete i läroplansstyrd skola via praktik eller som anställd. Det är meriterande om du har undervisat i årskurs 1-6 under minst ett läsår. Det är också meriterande om du har erfarenhet av att sätta betyg alternativt dokumenterat elevers lärande under läsåret.
I din roll som lärare i årskurs 1-6 har du goda kunskaper om skolans uppdrag och är väl bekant med läroplanen (Lgr22) och övriga styrdokument. Du har en god kommunikativ förmåga i tal och skrift i det svenska språket. Detta för att du enligt läroplanen (Lgr22) ska organisera och genomföra arbetet så att eleven får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling. Du ansvarar för att varje elev kan använda det svenska språket på ett rikt och nyanserat sätt.
Som lärare i årskurs 1-6 är du en god förebild. Du har förmågan att anpassa din undervisning till eleverna och låter dem vara delaktiga i utformningen av undervisningen. På ett kvalitetsmedvetet sätt skapar du goda förutsättningar för elevens utveckling och lärande samt dokumenterar det. Du samarbetar väl med kollegor, vårdnadshavare och andra kontakter i samhället som förekommer i din yrkesroll.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: 2026-08-10 eller enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
För att tjänsten ska gälla tillsvidare måste lärarlegitimation uppvisas, fram till dess gäller visstidsanställning.
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev.
Du som har en utfärdad lärarlegitimation samt behörighetsförteckning, vänligen bifoga dessa som filer tillsammans med dina ansökningshandlingar när du söker tjänsten. Är du utbildad lärare men ännu inte har ansökt om lärarlegitimation, vänligen bifoga utbildningsintyg. Är du under utbildning till lärare, bifoga studieintyg på hittills avslutade kurser vid högskola eller universitet.
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre.
