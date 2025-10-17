Lärare åk 1 till Vattholmaskolan
2025-10-17
Vill du undervisa och ta ansvar för åk 1? Är du bra på att ta initiativ och och bidra till att ge elever ett lustfyllt lärande? Ta då chansen och sök tjänsten som lärarevikarie i åk 1 och bli en del av vårt team!
Vattholmaskolan är en en-parallellig F-6 skola med 175 elever, belägen mitt i byn med goda kommunikationsmöjligheter. Skolan ligger naturskönt med goda möjligheter att ta sig ut i skog, äng och årike. Skolan har goda resultat såväl kunskapsmässigt och trygghetsmässigt tack vare vår stabila och kompetenta personalgrupp.
Denna tjänst är en tidsbegränsad anställning, till och med 20/12 med ev möjlighet till förlängning.
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som lärare i denna tjänst undervisar du i och ansvarar för åk.1. Du får möjligheten att göra skillnad för våra elever genom att bidra med din kompetens, kunnande och ditt engagemang för att med eleven i centrum verka för att skolan når sina mål. Du planerar, genomför, utvärderar och utvecklar det pedagogiska arbetet enligt läroplan och övriga styrdokument. Vi strävar efter ett kollegialt lärande där du i nära samarbete med dina kollegor utvecklar verksamheten. Tillsammans arbetar ni för att alla elever ska trivas och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.Publiceringsdatum2025-10-17Kvalifikationer
Vi söker dig som har lärarlegitimation alternativt inväntar legitimation för de årskurser och ämnen som avses. Du har god kännedom om skolans styrdokument samt grundskolans läroplan. Arbetet kräver att du har goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska.
Har du erfarenhet av arbete med språkutvecklande arbetssätt ses det som meriterande. Det är också en fördel om du har it-kunskaper med inriktning mot pedagogiskt arbete.
Som person tar du initiativ och sätter igång aktiviteter samt uppnår resultat. Du har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du kan snabbt ändra ditt synsätt och ditt förhållningssätt samt ser möjligheter i förändringar. Dessutom har du god förståelse för hur människan tar till sig kunskap och människans olika förutsättningar. Du anpassar sättet att förmedla ditt budskap till mottagaren.
UpplysningarHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Anna Hedberg, rektor, 018-727 78 08.
Facklig företrädare: Sveriges lärare, Elisa Eriksson, 018-727 81 00.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 23 02.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2025-10-24
