Lärare 4-6 Torestorpskolan
2025-11-20
Är du en person som värdesätter utveckling, engagemang och omtänksamhet i ditt arbetsliv? Då skulle vi passa bra ihop - för det gör vi också.
Genom att jobba hos oss är du med och bidrar till en bättre vardag för tusentals människor i Marks kommun. Inte minst din egen. Hos oss får du möjlighet att växa - både som person men också i din yrkesroll, samtidigt som det du jobbar med får ett helt samhälle att växa. Oavsett vad dina arbetsuppgifter är så kommer du göra livet för alla de som bor och verkar här lite enklare. Och det är något vi värdesätter högt. Vår vision är att vara en nära kommun med människan i fokus. Nära varandra, vår omvärld och framtiden. Vi vill vara ett närvarande samhälle som med lugn och värme står bakom ryggen och tar emot våra 35 000 invånare, 3 600 medarbetare och tusentals företagare. Då blir varenda medarbetare hos oss betydelsefull. Tillsammans ser vi till att ett helt samhälle fungerar. Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
I den här tjänsten är du Mentor och bedriver undervisningen i årskurs 4-6 i No och ett annat ämne.
Du gillar att vara lärare och möta unga med olika bakgrund och förutsättningar.
Du planerar , genomför och följer upp din undervisning både självständigt och tillsammans med dina kollegor, det är viktigt att du kan anpassa ditt arbete utifrån olika situationer och olika elevers behov och förutsägningar.
Du tar ansvar för att fortsätta vårt arbete med att utveckla den pedagogiska lärmiljön och elevernas behov.
Tillsammans med dina kollegor arbetar du för att utveckla skolans verksamhet med gemensamma mål i fokus.
Vi sätter stor vikt vid att du håller en god relation med elever och vårdnadshavare. Vidare sätter vi stort värde på ditt engagemang, din förmåga att arbeta självständigt samt din pedagogiska kompetens.Kvalifikationer
Legitimerad grund-lärare mot årskurs 4-6 / 1-7
Du är van att planera, genomföra och följa upp din undervisning både självständigt och tillsammans med kollegor.
ÖVRIGT
Vi som jobbar inom Marks kommun utvecklar gemensamt vår tillsammanskultur genom att vi är engagerade, omtänksamma och utvecklande, till långsiktig nytta för individ och samhälle.
I våra tjänster lägger vi stor vikt vid din personliga lämplighet.
Som arbetsgivare främjar vi lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för alla medarbetare och värdesätter de kvaliteter som mångfald och en jämn könsfördelning kan tillföra verksamheten.
Marks kommun erbjuder olika personalförmåner såsom exempelvis attraktivt friskvårdsbidrag, rabatterat årskort på Västtrafik, hyrcykel, pensions- och semesterväxling, samt möjlighet till distansarbete- och flexibel arbetstid utifrån verksamhetens behov och utformning. Det är också enkelt att pendla hit från exempelvis Göteborg, Borås och Varberg.
Vi undanber oss vänligen men bestämt kontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
Torestorpskolan är en skola i Marks kommun med närheten till naturen och allt vad den erbjuder, något som vi kan använda i undervisningen på många sätt. Vi är ca 111st elever och vi har den lilla skolans fördelar, här är alla barn allas barn. Vi arbetar tillsammans i kollegiet med kapitel 1 och 2 i läroplanen. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-04 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290371". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Marks kommun
(org.nr 212000-1504) Arbetsplats
Marks kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen Kontakt
Tf rektor
Ann-Mari Kettisen ann-mari.kettisen@mark.se o320218701 Jobbnummer
9613434