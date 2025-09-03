Lärare
2025-09-03
, Munkedal
, Uddevalla
, Vänersborg
, Mellerud
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Järbo Friskola i Färgelanda
Välkommen till den lilla skolan med de stora möjligheterna!
Ny kunskap varje dag!Publiceringsdatum2025-09-03Om företaget
Järbo friskola är en mindre skola som drivs som en ideell förening med starkt lokalt engagemang. Vi har cirka 65 barn och elever från förskola till årskurs 6. Hos oss finns hög personaltäthet, små elevgrupper och goda möjligheter att se varje barn och elev.
Vi arbetar med både modern teknik och rörelseglädje - från 1:1 chromebooks i åk 3-6 och läsplattor i yngre åldrar, till utomhuspedagogik i närliggande skog och natur.Om tjänsten
Vi söker nu en vikarie under vårterminen 2026 som vill bli en del av vårt team. Tjänsten omfattar arbete i skolans särskilda undervisningsgrupp tillsammans med speciallärare, klassundervisning i åk 3-4 samt arbete på fritidshemmet.
Arbetsuppgifterna är varierande och kan handla om att stötta elever i studiero, skapa individuella lösningar eller att leda grupper i undervisning och fritidsaktiviteter.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad lärare mot grundskolan eller fritidshem, och som delar vår tro på att alla elever kan utvecklas.
Du är:
flexibel och lösningsorienterad
duktig på att skapa relationer med elever, vårdnadshavare och kollegor
prestigelös och samarbetande
nyfiken på elevernas lärande och anpassar din undervisning efter deras behov
Meriterande: Kunskap och erfarenhet inom NPF.
Varför Järbo friskola?
Hos oss får du arbeta nära eleverna i en liten, engagerad verksamhet med korta beslutsvägar och stor möjlighet att påverka. Du blir en del av ett team där vi hjälps åt, stöttar varandra och sätter barnens bästa i fokus.Kvalifikationer
Behörig lärare fritidshem eller grundskola
Anställningstid
Vårterminen 2026
Välkommen med din ansökan!
Vi ser fram emot att höra från dig och att kanske få välkomna dig till vårt team.
Sista dag att ansöka är 2025-10-03
E-post: ledigajobb@jarbofriskola.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Vikarierande lärare". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Järbo Friskola
, https://jarbofriskola.se/
Järbo Friskola (visa karta
)
458 97 JÄRBO Kontakt
Rektor
Frida Sjöberg frida.sjoberg@jarbofriskola.se 0739211320 Jobbnummer
9489018