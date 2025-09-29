Lärarassistent till Center för språkintroduktion
2025-09-29
Vår vision är att Göteborg ska vara en internationellt ledande utbildnings- och kunskapsstad. Utbildningsförvaltningen i Göteborg bedriver verksamhet inom kommunal gymnasieskola, vuxenutbildning, yrkeshögskola, anpassad gymnasieskola, komvux som anpassad utbildning, studie- och yrkesvägledning, modersmål samt skolutveckling.
I vårt arbete har vi ett tydligt elevfokus som sätter kunskap och färdigheter i ett sammanhang där inre motivation, medskapande och lust att lära är viktiga ingredienser. Vi arbetar utifrån alla människors lika värde och rättigheter. Tillsammans skapar vi en arbetsmiljö där både elever och medarbetare är delaktiga och verkar för varandras framgång.Publiceringsdatum2025-09-29Arbetsuppgifter
Gymnasieområde Lindholmen består av Bräckegymnasiet, Center för språkintroduktion, Ester Mosessons gymnasium, Lindholmens tekniska gymnasium och Polhemsgymnasiet. Center för språkintroduktion är en gymnasieskola som erbjuder språkintroduktionsprogram och individuellt alternativ (IMA). Skolan ger elever möjlighet att komplettera sin utbildning för att uppnå behörighet till nationella program på gymnasiet. De flesta av våra elever kommer från olika delar av världen, vilket gör skolan till en spännande arbetsplats.
Center för språkintroduktion söker en lärarassistent där uppdraget består i att avlasta läraren, men det ingår också att jobba med eleverna. En lärarassistent är ett administrativt stöd till läraren. Den här aspekten av rollen omfattar bland annat att ta fram studiematerial, förbereda lektioner och organisera prov.
Din huvuduppgift är att stötta lärare före, under och efter lektionerna. Utöver detta ska du även hantera konflikter, delta i pedagogiska måltider, visa omsorg under skoltid, bygga relationer och vara rastvärd. Du kommer att ha kontakt med alla lärare på skolan och en del vårdnadshavare. Att jobba som lärarassistent innebär också att hantera, förbereda och kopiera undervisningsmaterial.
Du kommer att vakta vid provtillfällen och vara en form av läxhjälp till eleverna. Du kommer också att få rapportera frånvaro och närvaro till vårdnadshavare. Det ingår också vikariat för lärare utan att ha pedagogiskt ansvar.
Under skolloven kan andra arbetsuppgifter förekomma utefter verksamhetens behov.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en avslutad utbildning till lärarassistent.
Du har erfarenhet av att arbeta i skolan med olika lärarnära uppgifter. I din yrkesroll möter du andra med respekt och ett lågaffektivt förhållningssätt. Du utgår från allas lika värde, skapar en positiv och trygg miljö, och har en stark tro på att du kan göra skillnad för unga människor.
Du har god lyhördhet och är intresserad av att förstå andras behov.
Du har förmågan att behålla fokus och lugn även i pressade situationer, kan hantera olika krav samtidigt och vågar möta konflikter på ett professionellt sätt.
Du är flexibel och anpassningsbar när förutsättningarna förändras och har en förmåga att se möjligheter i nya situationer.
Vi söker dig som är trygg, ansvarstagande och trivs med att arbeta både med ungdomar och vuxna i skolmiljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och samarbetsförmåga i mötet med elever och kollegor.
Vänligen bifoga ditt utbildningsbevis i din ansökan.
ÖVRIGT
Till din intervju behöver du ha med dig pass/nationellt id och eventuellt bevis på uppehållstillstånd om du har ett medborgarskap utanför EU/EES. Detta för att vi som arbetsgivare behöver säkerställa din identitet samt säkra att du har rätt att arbeta i Sverige.
Med hänvisning till lagarna som reglerar registerkontroll så måste den som erbjuds denna tjänst uppvisa utdrag ur belastningsregistret innan anställningsavtal kan upprättas.
Till de tjänster där det finns krav på utbildning kommer du som går vidare i rekryteringsprocessen att få lämna in underlag som styrker din utbildning, t.ex. legitimation eller examensbevis. Du kan även bifoga dem direkt i din ansökan. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
Göteborgs Stad , Utbildningsförvaltningen
Mujesira Kadic mujesira.kadic@educ.goteborg.se 070-3738721
