Avaron AB är ett växande konsultbolag med fokus på teknik, finans och verksamhetsstöd. Vi matchar din spetskompetens med marknadens mest intressanta uppdrag och erbjuder en plattform där din utveckling står i centrum.
Om uppdraget
Vi söker en landskapsarkitekt med lekbesiktningskompetens till ett uppdrag inom kommunal verksamhet. Du blir en viktig del i arbetet med att utveckla och kvalitetssäkra utemiljöer, med särskilt fokus på lekplatser och trygghet i offentliga miljöer.
Rollen passar dig som trivs i en praktiskt nära vardag där du kombinerar gestaltningsförmåga med kravställning, uppföljning och säkerhet kopplat till lekutrustning och lekmiljöer.
ArbetsuppgifterPlanera, utforma och utveckla utemiljöer med fokus på funktion, gestaltning och användarupplevelse.
Genomföra eller medverka i lekbesiktningar samt bedöma status, risker och åtgärdsbehov.
Ta fram underlag, rekommendationer och åtgärdsförslag kopplat till lekplatser och utemiljöer.
Samverka med relevanta intressenter i organisationen kring planering, prioriteringar och uppföljning.
KravErfarenhet som landskapsarkitekt.
Lekbesiktningskompetens.Så ansöker du
Våra tjänster kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, då vi hanterar ansökningarna löpande. Vi rekommenderar dig därför att söka så snart som möjligt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
