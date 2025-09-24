Landsbygdsutvecklare (vikariat)
2025-09-24
Vad roligt att du är intresserad av att jobba hos oss! Då värderar du förmodligen, precis som vi, ett jobb som är viktigt på riktigt. Här på Kalmar kommun arbetar vi tillsammans för att hela tiden göra Kalmar ännu bättre - för alla som lever sina liv här, driver företag eller besöker vår fina kommun.
Kommunledningskontoret är kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges förvaltning. Kontoret är även förvaltning åt integration- och arbetsmarknadsnämnden samt vatten- och miljönämnden.
Vi arbetar med ett helhetsperspektiv, nära den politiska ledningen, med målet att på bästa sätt ge stöd och service till Kalmar kommuns politiska organisation, bolag samt förvaltningar och till allmänheten. Kommunledningskontoret består drygt 300 medarbetare inom 14 olika verksamheter. Kommunledningskontoret arbetar inom ett brett spektrum av områden och förvaltningen har flera tjänster med specialistkompetenser. Dessutom arbetar förvaltningen aktivt med trygghetsfrågor, föreningsliv och civilsamhälle. Vi är en förvaltning i ständig utveckling - allt för att göra Kalmar ännu lite bättre. Välkommen till oss!Publiceringsdatum2025-09-24Arbetsuppgifter
Vill du vara med och utveckla Kalmar kommuns landsbygd? Vi söker dig som brinner för lokal utveckling och vill arbeta nära föreningar, företag och invånare för att skapa ett levande och hållbart samhälle utanför tätorten. Nu har du chansen att kliva in i en viktig roll som landsbygdsutvecklare under ett föräldravikariat fram till februari 2027.
Din roll är att tillsammans med kollegor skapa goda förutsättningar för föreningar, boende och företagare på landsbygden. Arbetet innebär kontakt med olika intressentgrupper som ideella föreningar, invånare och företag. Du komma också möta våra politiker i Landsbygdsnämnden.
I rollen kommer du att samordna projekt, stödja projektägare som driver landsbygdsprojekt, arbeta administrativt med handläggning och driva nätverk. Tillsammans med kollegor hanterar du Kalmar kommuns satsning på bygdepeng och medborgarbudgetar.
Du förväntas bidra till ett väl fungerande samarbete internt i kommunen och med externa aktörer. I tjänsten ingår ibland möten under kvällar och på helger. Du kommer ingå i ett aktivt och stödjande team av landsbygds- och friluftsutvecklare.Kvalifikationer
Du som söker har en relevant högskoleutbildning inom exempelvis samhällsvetenskap, statskunskap eller agronomi. Du har god erfarenhet av samhällsutveckling och gärna av landsbygdsfrågor. Det är meriterande om du har erfarenhet från en politiskt styrd organisation.
Som person är du en lagspelare med god samarbetsförmåga och lätt för att skapa och vårda relationer. Du är trygg i att tala inför grupper kan uttrycka dig på ett tydligt, pedagogiskt och anpassat sätt utifrån olika målgrupper. Du är projektvan och har ett gott sinne för ordning och reda.
Eftersom tjänsten innebär resor inom kommunen för att möta föreningar och näringsliv på plats, är körkort ett krav.
ÖVRIGT
Kalmar kommun kontrollerar identitet och arbetstillstånd innan någon anställs. Detta innebär att du som söker jobb hos oss behöver visa legitimation. Om det är aktuellt kan du även behöva visa upp ditt uppehålls- och arbetstillstånd.
Som tillsvidareanställd i Kalmar kommun kommer du att krigsplaceras på din arbetsplats och förväntas bidra med ditt arbete vid höjd beredskap.
Vissa tjänster inom Kalmar kommun är placerade i säkerhetsklass, vilket innebär att en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen kan komma att genomföras före beslut om anställning. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-12
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Kalmar kommun
Kalmar kommun, Kommunledningskontoret
Tillväxtchef
