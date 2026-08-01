Landsbygds- och skärgårdsutvecklare
Norrtälje kommun, Näringsliv och etablering / Skogsjobb / Norrtälje Visa alla skogsjobb i Norrtälje
2026-08-01
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Vi erbjuder dig
Hos oss får du ett självständigt och samhällsviktigt uppdrag där du gör konkret skillnad för människor, företag och lokalsamhällen i hela Norrtälje kommun. Du kombinerar strategiskt utvecklingsarbete med dialog, samordning, handläggning och genomförande.
Du blir en del av en engagerad enhet med bred kompetens och många kontaktytor. Här finns utrymme att ta initiativ, påverka arbetssätt och utvecklas tillsammans med kollegor och externa aktörer. Möjlighet till distansarbete finns när verksamheten tillåter.
Vi har ett stort urval förmåner kopplade till bland annat aktiviteter, välmående, försäkringar, pension, distansarbete och semester: Våra förmåner (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande2/)
Uppdraget
Som landsbygds- och skärgårdsutvecklare samordnar och utvecklar du kommunens arbete med landsbygds- och skärgårdsfrågor. Du bidrar till att lokala perspektiv tas till vara i kommunens planer, beslut och utvecklingsprocesser.
Du kommer bland annat att:
• handlägga och utveckla kommunens stöd till lokal utveckling
• stödja lokala initiativ och utvecklingsprocesser
• samordna dialog mellan kommunen, föreningar, företagare, invånare och lokala utvecklingsgrupper
• planera och genomföra möten, forum, dialoger och workshoppar
• driva och medverka i uppdrag inom exempelvis platsutveckling, lokal service, infrastruktur, boende, avfall, besöksnäring och beredskap
• bidra med landsbygds- och skärgårdsperspektiv i planer, strategier och utvecklingsarbete
• ta fram analyser, tjänsteskrivelser, beslutsunderlag och uppföljningar
• samordna frågor mellan kommunala verksamheter och externa aktörer
• utveckla metoder och arbetssätt för lokal utveckling.
Utmaningar och möjligheter
Norrtälje är en geografiskt stor kommun med småstad, landsbygd, kust och skärgård. Kommundelarna har olika behov och förutsättningar. Många frågor berör flera verksamheter och aktörer, och ansvarsfördelningen är inte alltid självklar.
Du behöver skapa struktur, bygga förtroende och driva frågor framåt även när det saknas en färdig lösning. Du behöver också hantera olika förväntningar och vara tydlig med vad kommunen kan göra och hur processen ser ut.
Samtidigt får du stor möjlighet att påverka kommunens arbete med landsbygds-, skärgårds- och platsutveckling.
Det här behöver du ha med digPubliceringsdatum2026-08-01Kvalifikationer
• eftergymnasial utbildning inom landsbygdsutveckling, samhällsplanering, kulturgeografi, statsvetenskap, samhällsvetenskap, miljö- och naturresursfrågor eller annan relevant utbildning
• erfarenhet av samhällsutveckling, landsbygds- eller skärgårdsfrågor, lokal utveckling, civilsamhälle, näringsliv, offentlig förvaltning, samhällsplanering eller närliggande område
• erfarenhet av att samordna och driva uppdrag eller processer med flera aktörer
• god förmåga att strukturera, prioritera och driva arbetet framåt
• god förmåga att analysera och sammanfatta komplex information
• mycket god svenska i tal och skrift
• B-körkort.
Meriterande
• erfarenhet från kommun, region, myndighet eller annan politiskt styrd organisation
• erfarenhet av projektledning, processledning eller förändringsarbete
• erfarenhet av handläggning och uppföljning av bidrag eller projektstöd
• erfarenhet av dialogarbete med invånare, föreningar, företagare eller lokala utvecklingsgrupper
• erfarenhet av tjänsteskrivelser, remissvar eller andra beslutsunderlag
• kunskap om externa stöd- och finansieringsmöjligheter
• erfarenhet av skärgårdens särskilda förutsättningar
• lokalkännedom om Norrtälje kommun.
För att lyckas i rollen behöver du vara strukturerad, relationsskapande, samarbetsorienterad, lösningsorienterad och resultatorienterad. Du tar ansvar för att föra arbetet framåt och är lyhörd för olika perspektiv. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och motivation.
Vi söker dig som har kompetens att bidra till våra verksamheter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.
Norrtälje kommun ingår i finskt förvaltningsområde och vi ser positivt på om du är finsktalande eller kan något av minoritetsspråken alternativt annat språk.
Välkommen till oss
Tjänsten är placerad på näringslivs- och etableringsenheten inom kommunstyrelsekontoret. Enheten arbetar med företagsklimat, etableringar, besöksnäring samt landsbygds- och skärgårdsutveckling.
Vårt uppdrag är att skapa goda förutsättningar för människor, företag och entreprenörskap i hela kommunen – i staden, på landsbygden och i skärgården. Hos oss arbetar du med engagerade kollegor med olika kompetenser och ett gemensamt fokus på kommunens utveckling. Vi uppskattar initiativ, kunskapsdelning och ett öppet, lösningsinriktat samarbete.
Arbetet omfattar kontorsarbete, digitala och fysiska möten samt besök och dialoger på olika platser i kommunen. Vissa kvällsaktiviteter förekommer.
Anställningsform, omfattning och start
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Omfattning: Heltid
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vid tillsvidareanställning kan provanställning komma att tillämpas.
Vi intervjuar löpande – så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vi är Norrtälje – en kommun där gamla traditioner möter nya idéer. Där närheten till storslagen natur och storstadspuls finns inom räckhåll.
Här är vi drygt 3 400 medarbetare som varje dag arbetar för att våra drygt 66 000 invånare ska få leva i ett tryggt och välmående samhälle. Här vill vi göra plats för olika perspektiv, tankar och behov. Vi vill hjälpas åt och dela lärdomar, framgångar och glädje medan vi tillsammans utvecklar Norrtälje kommun.
Läs gärna mer om vår värdegrund Invånaren först - Allas lika värde - Höga förväntningar (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/norrtalje-kommuns-vardegrund/)
och vår vision Vi ska vara den mest attraktiva och trygga platsen att bo, verka och besöka (https://www.norrtalje.se/info/kommun-och-politik/organisation-och-styrning/var-vision/).
Mer om Norrtälje kommun som arbetsgivare kan du läsa här: Vårt erbjudande (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/vart-erbjudande/)
här hittar du även information om lönesättning, kollektivavtal mm. Lär känna några av våra medarbetare: Möt våra medarbetare (https://www.norrtalje.se/info/jobb-och-foretag/jobba-hos-oss/mot-en-medarbetare/)
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Varaktighet: Tillsvidare. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C337658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Norrtälje Kommun
(org.nr 212000-0217)
Box 800 (visa karta
)
761 28 NORRTÄLJE Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Norrtälje kommun, Näringsliv och etablering Kontakt
Enhetschef
Benjamin Råd Vaher benjamin.rad-vaher@norrtalje.se Jobbnummer
10017722