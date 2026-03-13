Läkemedelsinspektör GCP
2026-03-13
På Läkemedelsverket jobbar vi för människors och djurs hälsa, för ett bättre Sverige idag och i framtiden. Välkommen att göra skillnad tillsammans med oss!Har du gedigen erfarenhet av kliniska prövningar av läkemedel eller medicintekniska produkter och dessutom ett genuint intresse för kvalitetsfrågor? Då kanske detta är en tjänst för dig.
Vår verksamhet
Enheten för inspektion av industri och sjukvård ansvarar för tillsyn av kliniska prövningar, tillverkning, distribution och system för säkerhetsövervakning av läkemedel. Tillsynen omfattar aktörer inom industri och sjukvård och bedrivs huvudsakligen via fältinspektioner både nationellt och internationellt. Vi deltar även aktivt i utformning av regelverk och riktlinjer inom respektive område.
Enheten består av cirka 40 medarbetare fördelade på fyra grupper: inspektion GMP/GDP, inspektion GVP/GCP, inspektion sjukvårdsnära tillverkning samt ett inspektionskansli. Vi söker nu en inspektör inom området GCP.Publiceringsdatum2026-03-13Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i ett team om fyra GCP-inspektörer som gemensamt planerar och utför riskbaserad tillsyn över kliniska prövningar i Sverige, men även internationellt på uppdrag av EMA (European Medicines Agency). Som ny inspektör får du en gedigen introduktion till inspektionsarbetet anpassad efter tidigare erfarenhet. Efter certifiering planerar, leder och avrapporterar du inspektioner hos olika aktörer verksamma inom klinisk prövning, exempelvis kliniker och sponsorföretag. Inspektionerna utförs i team, men du förväntas självständigt utvärdera en stor mängd information gällande bland annat processer och data. Arbetet bedrivs huvudsakligen på Läkemedelsverket men inspektionerna utförs på plats hos aktörerna, vilket innebär visst regelbundet resande. Med mer erfarenhet kan även internationella inspektionsuppdrag ingå som en del av arbetet.
Det ingår även att informera om regelverk i olika sammanhang, så som interna och externa utbildningstillfällen, samt besvara inkommande frågor kring GCP. Du samarbetar med andra verksamheter inom Läkemedelsverket och förväntas bidra i hantering av tillsynsärenden samt till utveckling av regelverk och inspektionsverksamhet. Beroende på erfarenhet finns olika utvecklingsvägar framåt i en expertroll hos oss. Vi lägger stort värde i att vidareutveckla våra kunskaper och fortbildning erbjuds löpande.Bakgrund
Vi söker dig som har naturvetenskaplig högskoleutbildning inom farmaci, medicin, biologi/farmakologi eller motsvarande. Du har minst 5 års bred, praktisk yrkeserfarenhet inom klinisk prövning, till exempel som monitor, klinisk prövningsledare, GCP QA eller annan roll inom klinisk prövning som vi bedömer relevant. Du har aktuell och gedigen kunskap om gällande regelverk och riktlinjer inom området och god vana av att arbeta i elektroniska system som är relevanta för kliniska prövningar.
Det dagliga arbetet ställer krav på mycket god förmåga att kommunicera i tal och skrift på såväl svenska som engelska. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete i internationell miljö.
Erfarenhet av audits, inspektioner, eller utvärdering av elektroniska system i enlighet med GCP-krav är meriterande. Likaså erfarenhet av kliniska prövningar av medicintekniska produkter eller kliniska bioekvivalens-/kinetikprövningar.
Dina personliga egenskaper
Vi söker dig som har ett genuint intresse för GCP och kvalitetsarbete. Du har ett strukturerat arbetssätt och god analytisk förmåga. Du behöver kunna utvärdera och bedöma en stor mängd information och data från olika system vid planering, genomförande och rapportering av inspektioner. Du kan prioritera och självständigt fatta och förmedla beslut, även under tidspress i samband med inspektioners genomförande. Du har hög integritet och är samtidigt utåtriktad. Inspektionsarbetet förutsätter god samarbetsförmåga, lyhördhet och att du är öppen för att ta in och dela ny information. Du är tydlig i din kommunikation med andra såväl internt som externt och värnar om ett gott bemötande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Sista dag att ansöka är 2026-04-12
Anställningsform: Tillsvidare
Tillträde: Enligt överenskommelse
Enhet: Inspektion av industri och sjukvård
Diarienummer: 2.4.1-2026-021693
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Vi värdesätter mångfald och välkomnar sökande med olika bakgrund.
På Läkemedelsverket får du goda förutsättningar för balans i livet. Vi erbjuder dig bland annat flextid, förmånliga semestervillkor, friskvårdsbidrag samt friskvård på arbetstid. I den mån arbetsuppgifterna tillåter finns det möjlighet att delvis arbeta på distans efter överenskommelse med chef.
Läs mer om de förmåner du får hos oss här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket/formaner-hos-oss
Läkemedelsverket är beredskapsmyndighet, vilket innebär att vi genomför vissa bakgrundskontroller i samband med rekryteringar. Du kommer vid en eventuell intervju att behöva styrka din identitet samt uppvisa examensbevis och relevanta intyg. All tillsvidareanställd personal vid Läkemedelsverket är krigsplacerad inom myndigheten.Kontaktuppgifter för detta jobb
Du är välkommen att kontakta gruppchef Helena Lindberg. Du kan även kontakta de fackliga företrädarna Jonas Walldén, Saco och Pia Wictor, ST. Vi finns alla på telefon 018-17 46 00 eller nås genom e-post fornamn.efternamn@lakemedelsverket.se
.
Mer om Läkemedelsverket
Du tänker kanske inte så ofta på Läkemedelsverket, men vi kan lova att du möter oss i din vardag. Resultatet av det vi gör märks på apotek, sjukhus, hos veterinären och i ditt badrumsskåp. Vi ser nämligen till att du och alla andra i Sverige får tillgång till säkra och effektiva läkemedel och medicintekniska produkter, allt från plåster och graviditetstester till rollatorer och appar. Det gör vi genom att godkänna och ge tillstånd, övervaka och kontrollera och genom att informera och ge råd. Vi som arbetar på Läkemedelsverket är stolta över vårt viktiga samhällsuppdrag: att bidra till den svenska folk- och djurhälsan.
Läs mer om vårt uppdrag och vad det innebär att arbeta på Läkemedelsverket här: https://www.lakemedelsverket.se/sv/om-lakemedelsverket/jobba-pa-lakemedelsverket
Välkommen med din ansökan!
