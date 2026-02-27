Läkarhuset Enköping söker ST-Läkare
2026-02-27
Vi söker nu en ST-läkare till vårt team på Läkarhuset Enköping - en väletablerad och välkänd läkardriven vårdcentral i Enköping med lång erfarenhet av att ge vård till invånarna i området. Vårdcentralen är en viktig del av det lokala vårdutbudet och har sedan länge ett starkt förtroende bland många av våra patienter.
Vi har god bemanning och ett stabilt arbetsteam, men behöver nu förstärka med ytterligare en kollega i takt med att verksamheten fortsätter utvecklas.
Vi söker dig som:
Trivs med att arbeta självständigt och i team.
God kommunikationsförmåga och ett professionellt bemötande.
Vi erbjuder:
Hos oss möts du av ett öppet klimat, nära samarbeten och ett varierat primärvårdsarbete. Vi arbetar tillsammans för att skapa en trygg, hållbar och långsiktig vårdmiljö - både för våra patienter och för våra medarbetare.
För oss är det viktigt att du känner ett stort ansvar i ditt jobb samt att du har ett genuint intresse för patienterna. I utbyte får du en trivsam vårdcentral, frihet att utforma hur du vill lägga upp ditt arbete och en stabil miljö med nöjda patienter. Vi ser att du är positiv och van vid självständigt arbete. Vi har friskvårdsbidrag och möjlighet till schema som ger flexibilitet, samt heltidsarbete eller deltidsarbete enligt önskan.
Låter detta som en tjänst för dig? Vi intervjuar löpande, tveka därför inte att skicka in en ansökan till: ansokan@innovatrek.com
Sista dag att ansöka är 2026-03-29
CV och Personligt brev
E-post: ansokan@innovatrek.com Arbetsgivarens referens
