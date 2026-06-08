Hantverkare Luftbehandling, Plåt och el-arbete

Jokkmokks Plåt & Ventilation AB / VVS-jobb / Jokkmokk
2026-06-08


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Vi söker en medarbetare!
Om du söker ett varierande arbete med stort eget engagemang och eget ansvar är detta något för dig.
Vi utför arbeten inom Ventilation, Styr och övervakningssystem, elarbeten inom främst styr och övervakning, Byggnadsplåt med egen plåtverkstad där vi tillverkar allt inom tunnplåt.
Den vi söker är en hantverkare inom byggnadssektorn, elektriker, VVS montör, mekanisk industri, alternativt allmänt händig.
Ditt personliga engagemang och ansvarstagande är en viktig egenskap som vi söker.
Maila din ansökan med en kortfattad beskrivning om dig själv till: oliver@jpv.se
Besök vår hemsida www.jpv.se för att läsa mer om oss!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: oliver@jpv.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Jokkmokks Plåt & Ventilation AB (org.nr 556445-9997)
Stockgatan 37 (visa karta)
962 31  JOKKMOKK

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Oliver Lindqvist
oliver@jpv.se
0768240827

Jobbnummer
9951455

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