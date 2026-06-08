Hantverkare Luftbehandling, Plåt och el-arbete
Jokkmokks Plåt & Ventilation AB / VVS-jobb / Jokkmokk Visa alla vvs-jobb i Jokkmokk
2026-06-08
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Vi söker en medarbetare!
Om du söker ett varierande arbete med stort eget engagemang och eget ansvar är detta något för dig.
Vi utför arbeten inom Ventilation, Styr och övervakningssystem, elarbeten inom främst styr och övervakning, Byggnadsplåt med egen plåtverkstad där vi tillverkar allt inom tunnplåt.
Den vi söker är en hantverkare inom byggnadssektorn, elektriker, VVS montör, mekanisk industri, alternativt allmänt händig.
Ditt personliga engagemang och ansvarstagande är en viktig egenskap som vi söker.
Maila din ansökan med en kortfattad beskrivning om dig själv till: oliver@jpv.se
Besök vår hemsida www.jpv.se
för att läsa mer om oss! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-08
E-post: oliver@jpv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jokkmokks Plåt & Ventilation AB
(org.nr 556445-9997)
Stockgatan 37 (visa karta
)
962 31 JOKKMOKK Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Oliver Lindqvist oliver@jpv.se 0768240827 Jobbnummer
9951455