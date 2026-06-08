Erfaren Byggnadskonstruktör (Statiker)
Villcon AB / Byggjobb / Göteborg Visa alla byggjobb i Göteborg
2026-06-08
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Är du vår nästa beräkningsingenjör?
Brinner du för att skapa hållbara och innovativa lösningar inom byggnadskonstruktion? Vill du arbeta i ett dynamiskt team där du får påverka och bidra till spännande projekt? Då är Villcon AB rätt plats för dig!
Om Villcon AB
Vi är ett framåtblickande företag som levererar skräddarsydda konstruktionslösningar med fokus på kvalitet och utveckling. Vår vision är att bli ledande inom konstruktionsbranschen – alltid med kundens behov i centrum.
Din roll som beräkningsingenjör
Som beräkningsingenjör blir du en nyckelperson i vårt projekteringsteam. Du ansvarar för att våra konstruktioner uppfyller höga krav på hållfasthet, stabilitet och säkerhet.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter: Konstruktionsanalys: Utföra avancerade beräkningar av hållfasthet, stabilitet och bärförmåga.
Design och dimensionering: Utveckla optimala lösningar och skapa tekniskt underlag för ritningar.
Samverkan: Arbeta nära arkitekter, projektledare och andra discipliner för bästa helhetslösning.
Regelverk: Säkerställa att Eurokod, EKS och andra standarder följs.
Utredningar: Bedöma befintliga byggnaders status och föreslå åtgärdsförslag.
Dokumentation: Ta fram beräkningsrapporter och konstruktionsunderlag.
Utveckling: Hålla dig uppdaterad och bidra till kunskapsspridning.
Vi erbjuder dig Trygg anställning i ett företag med djup branschkunskap
Ett inkluderande arbetsklimat med kompetenta kollegor
Flexibelt arbetssätt – kontor i Göteborg
Stora möjligheter till kompetensutveckling och vidareutbildning
Attraktiva förmåner som främjar balans mellan arbete och fritid
Vi söker dig som har Civilingenjörsexamen inom byggteknik eller motsvarande
Erfarenhet av beräkningar och konstruktionsanalys (gärna större projekt)
Mycket goda kunskaper i FEM-Design och relevanta beräkningsprogram
Stark förståelse för svenska och europeiska byggstandarder (Eurokod, EKS)
Analytiskt och noggrant arbetssätt med problemlösningsförmåga
God kommunikationsförmåga och samarbetsvilja
Flytande svenska i tal och skrift Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-6625895-2040120". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Villcon AB
(org.nr 559249-0485), https://villcon.teamtailor.com
Skårs Led 3 (visa karta
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412 63 GÖTEBORG Kontakt
Ismail Koc ismail@villcon.se 0735121106 Jobbnummer
9951462