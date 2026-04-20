Läkare till Rättsmedicinalverket i Linköping
2026-04-20
Vill du ha ett meningsfullt arbete där din kompetens bidrar till att stärka rättssäkerheten? Rättsmedicinalverket är expertmyndigheten som ger rättsväsendet underlag för viktiga beslut - från rättsmedicin och forensiska analyser till rättspsykiatriska utredningar. Oavsett om du arbetar i kärnverksamheten eller i en stödjande roll är du en del av något större: att bidra till ett rättssäkert samhälle.
Nu söker vi en läkare till utredningsenheten vid avdelningen för rättsgenetik och rättskemi i Linköping. Tjänstens inriktning är mot rättstoxikologi. Utredningsenhetens uppdrag omfattar bl.a. hantering av förfrågningar om rättstoxikologiska yttranden och statistik, samordning av avdelningens forskning och utbildningsaktiviteter, samt deltagande i olika regeringsuppdrag som innebär samverkan med andra myndigheter.
Ditt uppdrag
Som läkare hos oss kommer du att arbeta med ärenden från polis, rättsmedicin och sjukvård med fokus på medicinska och toxikologiska frågeställningar. Tolkning och bedömning av analysresultat avseende läkemedel och droger är en central arbetsuppgift som bl.a. innebär att skriva rättstoxikologiska yttranden åt rättsväsendet samt att uppträda som sakkunnig i domstol. Du kommer också att delta i avdelningens forsknings- och utvecklingsarbete samt utbildningsaktiviteter. Interna och externa kontakter är en viktig del av arbetet.Publiceringsdatum2026-04-20Kvalifikationer
svensk läkarlegitimation
aktuell erfarenhet av arbete i verksamhet som utreder läkemedelsfrågor, exempelvis klinisk farmakologi, som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
aktuell erfarenhet av utbildning och undervisning inom för verksamheten relevanta områden
mycket goda språkkunskaper i svenska, både i tal och skrift
Meriterande
aktuell kännedom om det rättstoxikologiska området, exempelvis förvärvad genom sidotjänstgöring (randning) inom verksamhet som arbetsgivaren bedömer relevant för tjänsten
aktuell erfarenhet av arbete i utvecklingsprojekt med databearbetning i R eller liknande program, inom för verksamheten relevant område
dokumenterat goda språkkunskaper i engelska, exempelvis via Cambridge English-examen
Personliga egenskaper och förmågor
På grund av arbetets karaktär tillmäts personliga egenskaper mycket stor betydelse. Då interna och externa kontakter är en viktig del av arbetet söker vi dig som har en god förmåga att bidra till ett bra samarbetsklimat och att skapa goda relationer. Du har också hög integritet och ett etiskt och professionellt förhållningssätt för att göra objektiva bedömningar. Vidare har du intresse, vilja och förmåga att hjälpa andra. Arbetet kräver ett strukturerat arbetssätt och en problemlösande analysförmåga.
Anställningen
Anställningen är en tillsvidareanställning på heltid som inleds med sex månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Placering i Linköping vid utredningsenheten. Det finns utifrån verksamhetens behov möjlighet att teckna enskild överenskommelse om distansarbete del av arbetstid. Rättsmedicinalverket tillämpar individuell lönesättning.
RMV är en del av rättskedjan och vi ställer höga krav på medarbetarnas omdöme och säkerhetstänkande samt respekt för lag och ordning. Som företrädare för Rättsmedicinalverket följer du den statliga värdegrunden och bidrar genom ditt sätt att agera till rättssäkerhet, rättstrygghet och förtroende för myndigheten.
Vi genomför en bakgrundskontroll för vissa av våra anställningar genom att kontrollera utdrag ur belastningsregister. I samband med anställning vid RMV kan följa en skyldighet att krigsplaceras. Befattningen kan komma att bli inplacerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kan därmed komma att genomföras under anställningen.
Vi tillämpar en kompetensbaserad rekryteringsprocess där det kan förekomma arbetspsykologiska tester, kunskapsprov eller arbetsprov. Inför anställning av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal utförs kontroller med Socialstyrelsen och Inspektionen för vård och omsorg.
Vill du också vara med och bidra till ett rättssäkert samhälle?
Välkommen med din ansökan senast den 10 maj 2026. Betyg och övriga handlingar tas med vid en eventuell intervju. Om du har skyddade personuppgifter kontakta nedan angiven chef.
Rättsmedicinalverket värnar om en rekrytering fri från diskriminering och verkar för att ge lika rättigheter och möjligheter.
Vill du veta mer?
För mer information är du välkommen att kontakta enhetschef Fredrik Kugelberg, tfn 010-483 41 13. Våra fackliga företrädare nås via vår växel tfn: 010-483 41 00. Facklig företrädare för Saco är Maritha Torkildsen Nilsson, för ST/OFR Selma El Hadi, och för Seko Christer Johansson.
Läs gärna om våra förmåner:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/att-jobba-pa-rattsmedicinalverket/formaner-hos-oss/
Vi är den medicinska länken i rättskedjan. Här arbetar toxikologer, biomedicinska analytiker, biologer, kemister, administratörer och många fler på uppdrag av bland annat polis, åklagare och domstol.
Här kan du möta några av våra medarbetare:https://www.rmv.se/om-oss/jobba-hos-oss/vara-medarbetare/
Avdelningen för rättsgenetik och rättskemi (RG/RK) analyserar prover för att bland annat identifiera avlidna, fastställa faderskap och för att spåra och fastställa koncentration av alkohol, narkotika, läkemedel och dopingpreparat. Avdelningen är placerad i Linköping och består av fyra enheter: rättsgenetiska laboratorieenheten, rättskemiska laboratorieenheten, utredningsenheten och enheten för verksamhetsstöd.
Det här gör vi:https://www.rmv.se/verksamheter/rattsgenetik/https://www.rmv.se/verksamheter/rattskemi/ Så ansöker du
