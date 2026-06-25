Läkare till Försvarshälsan Kvarn
Försvarsmakten / Läkarjobb / Motala Visa alla läkarjobb i Motala
2026-06-25
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Försvarshälsan Kvarn söker en läkare på 100 % till vårt team. Vi söker dig som är specialist i allmänmedicin eller annan relevant specialistkompetens. Försvarshälsans övergripande uppdrag är att stötta krigsförbanden med företagshälsovård, hälso- och sjukvård för kadetter och värnpliktiga samt sjukvårdsberedskap vid militära övningar och insatser.
Vi erbjuder:
Ett omväxlande arbete med klassiskt mottagningsarbete som grund men där verksamheten kan bedrivas både ute på övningsfältet och på annan ort
Ett nära samarbete med arbetstagare och arbetsgivare med möjligheter till förebyggande arbete och arbetslivsinriktad rehabplanering på riktigt
Möjligheter att vara med att utveckla en verksamhet som växer
Möjligheter att fördjupa dina kunskaper kring försvarsmedicin, allmänmedicinskt arbete och tjänstbarhetsbedömningar i en militär kontext
Utrymme att forma din roll efter det som du längs vägen ser är relevant sett till verksamhetens uppgifter och behov
En arbetsgivare som uppmuntrar till balans i livet och en god hälsa
Vi vill påstå att du får trevliga och kompetenta kollegor som trivs med att samarbeta och dela med sig av sin kompetens.
I teamet ingår chef, ställföreträdande chef, läkare, distriktssköterskor, fysioterapeuter/ergonom, vårdadministratör, hälsopedagog/friskvårdsledare och psykolog. Samverkan med arbetsmiljöingenjör från annan Försvarshälsa är aktuell emellanåt och vi har ett nära samarbete med värnpliktskonsulent.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Hälso- och sjukvård med tjänstbarhetsbedömningar för värnpliktiga och kadetter samt företagshälsovård för anställd personal
Förebyggande, behandlade och rehabiliterande arbete i nära samarbete inom och utanför teamet
Mottagningsarbete, utbildning och utveckling tillsammans med teamet Försvarshälsan
Fysisk träning ingår i arbetsuppgifterna.
Krav för anställning
Svensk läkarlegitimation med specialistkompetens inom allmänmedicin eller annan relevant specialistkompetens
B-körkort för manuell växellåda (bilkörning ingår i arbetet)Publiceringsdatum2026-06-25Dina personliga egenskaper
Du är samarbetsorienterad och tycker om att arbeta i team med andra kompetenser. Du är intresserad av verksamheten och medarbetarna i Försvarsmakten som Försvarshälsan stödjer. Du är stabil, trygg i dig själv och i din kunskap. Du kan förklara och diskutera dina beslut och råd med de vi stödjer och teamet. Du kan växla tempo och klarar av att dagen kan förändras utifrån behov. Du är strukturerad och ansvarstagande och kan både upprätthålla och bygga struktur kring dina arbetsuppgifter. Du håller dig uppdaterad kring dina ämnen och vill vara med och utveckla teamet.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och hur just du passar in med övriga medarbetare i teamet Försvarshälsan Kvarn.
Meriterande
Arbetslivserfarenhet inom primärvård
Erfarenhet från tjänstgöring i Försvarsmakten
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns: Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se).Övrig information
Detta är en civil tillsvidareanställning på heltid där vi tillämpar sex månaders provanställning. Vi tillämpar individuell lönesättning. Tillträde enligt överenskommelse. Befattningen är placerad på Försvarshälsan Kvarn men tjänstgöring vid FM övriga försvarshälsor kan förekomma liksom andra tjänsteresor inom och utanför Sverige. Tjänstgöring på obekväm arbetstid, liksom oregelbunden arbetstidsförläggning förekommer då vi bland annat upprätthåller daglig sjukvård och sjukvårdsberedskap under övningsverksamhet..
Upplysningar om befattningen lämnas av avdelningschef Victoria Grönlund Andersson, stf avdelningschef Veronica Lundstedt – nås via växeln 010-826 50 00 (Åter från semester måndag 260803)
Fackliga företrädare
Annelee Karlström SACO-F, Britt Dahlman Försvarsförbundet, Crister Florin SEKO-F och Niclas Sköld Officersförbundet - alla nås via växeln på 010-826 50 00Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-18. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet: Skaraborgs regemente, P 4 har verksamhet från Älvdalen i norr till Remmene i söder. Ledningen sitter i Skövde där huvuddelen av värnpliktsutbildningen sker. Regementets uppgift är att rekrytera och utbilda värnpliktiga och personal till två pansarbataljoner, ett tungtransportkompani och ett brigadspaningskompani. P 4 ansvarar också för en brigadstab som vid kris och krig ska leda stora delar av arméns förband. Läs gärna mer på https://www.forsvarsmakten.se/p4
Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, på hemmaplan såväl som runt om i världen. I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv. En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning. Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas. Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-18 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
591 06 BORENSBERG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9979830