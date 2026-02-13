Läkare sökes
Vi söker nu läkare för vår kunds räkning.
Vi söker dig som...
Vi lägger stor vikt vid din personlighet och söker dig som är trygg, professionell och har ett gott bemötande gentemot både patienter och kollegor.Publiceringsdatum2026-02-13Kvalifikationer
Du är legitimerad läkare eller har motsvarande utbildning. (Specialistkompetens är meriterande, men vi har även behov av legitimerade läkare utan specialistbevis).
Du behärskar svenska språket väl i både tal och skrift.
Tidigare arbetslivserfarenhet är meriterande men vi välkomnar sökande med olika erfarenhetsnivåer.Dina personliga egenskaper
Flexibel: Du har lätt för att anpassa dig till nya arbetsplatser, rutiner och journalsystem.
Kommunikativ: Du har en god förmåga att skapa förtroende och tydlighet i mötet med patienten.
Samarbetsorienterad: Du ser värdet i lagarbete och bidrar till en positiv arbetsmiljö.
Exempel på arbetsuppgifter
Patientarbete: Medicinska bedömningar, utredningar och behandlingar utifrån aktuell verksamhet (t.ex. avdelningsarbete, mottagning eller akutbedömningar).
Dokumentation: Löpande journalföring, remisshantering och receptförskrivning i relevanta journalsystem.
Samarbete: Arbete i tvärprofessionella team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor och annan vårdpersonal för att säkerställa en god vårdkedja.
Ronder och möten: Deltagande i ronder, vårdplaneringar och medicinska konferenser.
Utveckling: Möjlighet att bidra till verksamhetens medicinska utveckling och patientsäkerhetsarbete.Så ansöker du
Ansökan görs på Medrekmässan Scandic Downtown Camper, Stockholm - 13 mars 2026
Alternativt på info@medrekmassan.se
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
