Läkare Anestesi till trauma pluton - Sjukhusbataljon
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2026-07-03
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Vill du arbeta i en dynamisk och utmanande miljö där din medicinska kompetens kan göra skillnad både nationellt och internationellt? Trauma pluton i Göteborg söker nu erfarna anestesiologer för en spännande och varierad tjänst vid Sjukhusbataljonen.
Om traumapluton
Traumapluton består av Försvarsmaktens enda två heltidsanställda traumatroppar ihop med lednings- och stödfunktioner. Traumaplutons uppgift är att utbilda, utveckla och upprätthålla lättrörliga och snabbinsatta traumatroppar för kris och krig såväl som nationella och internationella insatser.
Traumapluton understödjer även utvecklingsarbetet för traumatroppar i stort i Försvarsmakten.
Syftet med traumatropparna är att utföra triagering, avancerad resuscitering och livräddande kirurgi vid fördröjd avtransport från stridsfältsnivån. De är lätta enheter med kort deployeringstid som kan nyttjas inom riket som stöd till pågående operationer, samt som främre taktiskt medicinskt stöd vid internationella insatser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som läkare ska du med utgångspunkt från patientens individuella behov och ibland komplexa skador, självständigt och med begränsade resurser, resuscitera och utföra skadebegränsande åtgärder. Yrkesrollen kan även omfatta att du triagerar patienter i det akuta skedet.
Arbetet kan ske under pressade förhållanden, och arbetsmiljöerna är av fysiskt utmanande karaktär. Arbetet vid traumatropp sker i största utsträckning prehospitalt och delar av arbetstiden är förlagd utomlands, i internationell militär insats. När du inte är ute i skarp verksamhet genomför du utbildning, både som elev och instruktör, medverkar på övningar eller planerar för kommande verksamhet.
Resuscitering enligt DATC.
Ansvara för patientens ventilation och vätskebalans
Stabilisera patient inför transport till högre vårdnivå/avlämnande till annan enhet
Planera för den peri- och postoperativa vården
I yrkesrollen ingår även stridsutbildning i syfte att kunna skydda och försvara den egna gruppen och patienter.
KRAV Publiceringsdatum2026-07-03Kvalifikationer
Legitimerad läkare med specialistexamen inom anestesi och intensivvård. Kunskaperna ska vara aktuella
Erfarenhet av trauma omhändertagande
God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
Fullt frisk och uppfyller kraven i FM Fyss
Körkort klass B Dina personliga egenskaper
Du är flexibel vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till olika situationer, miljöer och arbetskonstellationer. Din samarbetsförmåga är viktig då du delar med dig av kunskaper, erfarenheter och information samt stödjer andra i strävan efter att uppnå gemensamma mål. Du är medveten om dina egna styrkor och utvecklingsområden och nyttjar möjligheter till kunskapsinhämtning. Du strävar efter att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
Militär grundutbildning, någon av följande: fullgjord värnplikt, grundläggande soldatutbildning för internationell tjänst (GSU INT), grundläggande militär utbildning (GMU) eller grundläggande soldatutbildning (GSU).
Militära förarbevis.
Militära sjukvårdsutbildningar.
Tidigare militär utlandstjänstgöring
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på http://www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning, heltid 100%
Försvarsmakten tillämpar sex månaders provanställning för dig som inte är anställd i myndigheten.
Sysselsättningsgrad: Heltid. Resor och kväll/helgtjänstgöring förekommer i tjänsten.
Arbetsort: Göteborg
Civil befattning: Civil
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Upplysningar om befattningen
Simon Boije af Gennäs
Nås via växeln 08–7887500
Upplysningar om rekryteringen
Julia Åhsberg
Nås via växeln 08–7887500
Fackliga företrädare
Försvarsförbundet, mailto:forsvarsforbundet-goteborg@mil.se
SEKO, mailto:seko-forsvar-goteborg@mil.se
SACO, mailto:saco-gbg@mil.se
Officersförbundet, mailto:ofgbg-fomedc@mil.se Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2026-08-21. Din ansökan bör innehålla CV, intyg på examen samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Beakta semesterperiod under veckorna 28–32.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats. --------------------------------------------------------Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:Försvarsmedicincentrum (FömedC) är Försvarsmaktens centrum för funktionen försvarsmedicin, beläget i Göteborg. FömedC består av en ledning med stab, Försvarsmakten stridsskola för försvarsmedicin (FSS), Funktionsenheten (FunkE) och Sjukhusbataljonen (Sjhbat). Vid centrumet finns legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal som läkare, veterinärer, sjuksköterskor med mera. Här finns officerare, reservofficerare, civil personal och värnpliktiga. Försvarsmedicincentrum ingår som en del i Göteborgs Garnison.Varje dag och varje timme gör våra medarbetare insatser som påverkar andra människors liv, både i stort och smått, och både på hemmaplan och runt om i världen.I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Försvarsmakten
(org.nr 202100-4615), https://www.forsvarsmakten.se/
426 76 VÄSTRA FRÖLUNDA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Försvarsmakten Jobbnummer
9991489