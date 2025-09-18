Läkare
Vi är en välbemannad vårdcentral i vackra Lysekil, med havet och klipporna alldeles runt hörnet. Vårt uppdrag är att ge vård av hög kvalitet samtidigt som vi vill främja hälsa och välmående för våra patienter. Du kommer få jobba tillsammans med engagerade kollegor i multiprofessionella team för bästa möjliga vård för våra patienter. Våra lokaler ligger nära havet, vilket gör arbetsdagen lite extra trevlig och bidrar till en god arbetsmiljö.
Arbetsuppgifter och ansvar
Som ST-läkare hos oss kommer du att utvecklas inom ditt medicinska område samtidigt som du har en aktiv roll i vårt utvecklingsarbete. Du förväntas utföra klinisk arbete som läkare på vårdcentral under handledning av erfarna läkare. Arbetet sker i team och innebär nära samarbete med annan vårdpersonal för att säkerställa hög kvalitet och kontinuitet i vården. Vi värderar innovation och analytisk förmåga högt.
Vi söker dig
Vi söker dig som gillar att jobba tillsammans med olika yrkesgrupper och som uppskattar styrkan i ett bra team. Du är en omtänksam och pålitlig person som sprider en positiv känsla runt dig. För oss är det viktigare vem du är och din vilja att utvecklas, än att du redan kan allt.
Vad vi kan erbjuda Utvecklingsmöjligheter: En arbetsplats där du har möjlighet att växa professionellt.
Inkluderande arbetsmiljö: Vi lär av varandra och ser till att alla känner sig välkomna.
Kompetensutveckling: Tillgång till både intern och extern utbildning.
Förmåner: Vi erbjuder förmåner som friskvårdsbidrag, terminalglasögon och förmånscykel - små saker som gör stor skillnad.
Boende: Vi kan ordna boende i vår egna lägenhet för att göra starten hos oss smidigare.
Anställningsvillkor Anställningsform: ST-tjänstgöring
Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vi ser fram emot din ansökan!
Vid frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta oss.
Sista dag att ansöka är 31 oktober
