Lagsamordnare
2025-09-25
Vad kan vi erbjuda dig? Hos oss får du möjlighet att arbeta med spännande arbetsuppgifter för att bidra till att göra Sverige och världen lite säkrare. Vi värdesätter ömsesidigt förtroende och hos oss får du både ett eget ansvar tillsammans med goda möjligheter att kompetensutvecklas. Våra medarbetare är viktiga för oss och hos oss kommer du ha möjlighet att förena det professionella och det privata. Friskvård är en naturlig del av vår vardag och du har 3 timmars träning på arbetstid i veckan att nyttja.
Om enheten
Du kommer arbeta på FMLOG Försörjning som anskaffar, lagerhåller, vidmakthåller och avvecklar förnödenheter åt Försvarsmakten. Logistiken ska vara effektiv och innebära en hög tillgänglighet för alla typer av förnödenheter runtom i hela Sverige, det innebär att planering och kundsupport också är viktiga delar i vårt arbete. Vill du vara med att driva försvarets logistik i framkant och skapa en robust verksamhet läs då gärna vidare i annonsen.
Om FMLOG Försörjning Förråd
Förråd är en del av FMLOG Försörjning som skapar nytta för Försvarsmakten genom att ta emot och leverera materiel i tid, till rätt kostnad och med rätt kvalitet. Genom kunskap om hur materielen ska tas emot, lagras, förrådsunderhållas, levereras och även avvecklas är vi delaktiga i att göra FM verksamhet möjlig. Våra attityder och arbetssätt präglas av ömsesidigt förtroende för att kunna leverera försvarslogistik när och där den behövs. Förråd verkar över hela landet och innehåller ett brett sortiment av Försvarsmakten materiel.
Ditt arbete som Lagsamordnare
Som lagsamordnare innebär det varierande arbetsuppgifter som syftar till att skapa goda förutsättningar, förbättra och stödja den dagliga och långsiktiga verksamheten. Arbetsdagens utformning är du själv med att planerar utefter de behov som kommer in. Arbetet är varierat från kontors arbete till rent fältarbete tillsammans med dina kollegor.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Samordna, leda, coacha och fördela det dagliga arbetet inom arbetslaget utifrån styrningar från närmaste chef och material ledare. Planera, stödja och följa upp produktionen på förråden, även ingå i den dagliga driften tillsammans med arbetsgruppen. Du kommer att arbeta både i grupp och självständigt. Tjänsten kommer även medföra resor och tjänstgöring på annan ort både över dagen eller under längre perioder. Du behöver vara flexibel, kunna ta stort eget ansvar och trivas med att träffa olika människor och ställas inför olika uppgifter, på olika platser. Vi arbetar såväl inne som utomhus under hela året.
Du skall varje dag känna att du arbetar i framkant i vår organisation.
KRAV
Kvalifikationer
• Kommunicerar obehindrat på svenska i tal och skrift
• Goda datakunskaper
• Som lägst körkort B, manuell växel
För att lyckas i denna tjänst ser vi att du är serviceinriktad och självständig i din roll samt arbetar mot fattade beslut och verksamhetens mål. Vidare har du förmåga att planera, analysera, organisera och prioritera ditt arbete. Du drivs av att samarbeta, är inkluderade i ditt arbetssätt och kan möta olika förändringar och omständigheter. Du har ett metodiskt och systematiskt tillvägagångssätt och kan genomföra dina åtaganden så de ger resultat.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
MERITERANDE
• Minst 5 års erfarenhet av försvarsmaktens verksamhet
• Stor kännedom om försvarsmaktens mtrl
• Aktuell IFTEX utbildning.
• Lägst gymnasieutbildning
• Kunskaper i affärssystem LIFT
• Erfarenhet av att arbeta och leda projekt
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättsvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter (läs mer på www.forsvarsmakten.se). Övrig information
Anställningsform: Tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Sysselsättningsgrad: Heltid.
Arbetsort: Växjö. Tjänsteresor vanligt förekommande.
Tillträdesdatum: Snarast enligt överenskommelse.
Upplysningar om befattningen och rekryteringsprocessen
Ellinor Wassermann, 070-918 39 77
Fackliga företrädare
Ola AnderssonSEKO
Pernilla Kjellgren SACO
Håkan Antonsson OFR/S
Samtliga nås via växeln på 0589-40 400. Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-10. Din ansökan ska innehålla CV och ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning samt svar på angivna urvalsfrågor.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
FMLOG stödjer krigsförband i att utföra sina uppgifter i alla beredskapsnivåer. Vi bidrar till ökad uthållighet genom att planera, förrådshålla, leverera och samordna behovet av förnödenheter och transporter.
FMLOG:s unika kompetens med civil och militär expertis bidrar till leveranssäkerhet och tillgänglighet.
Tillsammans tillser vi att Försvarsmaktens operativa förmåga nationellt och internationellt bibehålls.
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
