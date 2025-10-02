Lagertjänst
Bemanningspoolen i Värnamo AB / Lagerjobb / Värnamo Visa alla lagerjobb i Värnamo
2025-10-02
Är du en driven och ansvarstagande person med rätt inställning? Vill du arbeta i en varierande lagerroll där du får möjlighet att utvecklas? Då kan detta vara tjänsten för dig!Publiceringsdatum2025-10-02Om tjänsten
Vi söker nu lagerarbetare till ett av våra kundföretag via bemanningspoolen. Som lagerarbetare kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom lager och logistik, såsom:
Plock och pack av varor
Truckkörning
In- och utlastning
Ordning och reda på lagret
Arbetet kräver noggrannhet, initiativförmåga och en positiv inställning.
Vi söker dig som
Har B-körkort och tillgång till bil
Innehar truckkort (A och/eller B är meriterande)
Har god arbetsmoral och tar eget ansvar
Är flexibel, pålitlig och lösningsorienterad
Behärskar svenska i tal och skrift
Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inte ett krav , vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att göra ett bra jobb.
Vi erbjuder
En trygg anställning via bemanningspoolen
Möjlighet att arbeta hos olika kundföretag
Varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik
En arbetsmiljö där engagemang och ansvarstagande värderas högt
Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Bemanningspoolen i Värnamo AB
Elin Svensson elin@bemanningspoolen.se Jobbnummer
9537756