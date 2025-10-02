Lagertjänst

Bemanningspoolen i Värnamo AB / Lagerjobb / Värnamo
2025-10-02


Är du en driven och ansvarstagande person med rätt inställning? Vill du arbeta i en varierande lagerroll där du får möjlighet att utvecklas? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Publiceringsdatum
2025-10-02

Om tjänsten
Vi söker nu lagerarbetare till ett av våra kundföretag via bemanningspoolen. Som lagerarbetare kommer du att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter inom lager och logistik, såsom:

Plock och pack av varor

Truckkörning

In- och utlastning

Ordning och reda på lagret

Arbetet kräver noggrannhet, initiativförmåga och en positiv inställning.

Vi söker dig som

Har B-körkort och tillgång till bil

Innehar truckkort (A och/eller B är meriterande)

Har god arbetsmoral och tar eget ansvar

Är flexibel, pålitlig och lösningsorienterad

Behärskar svenska i tal och skrift

Tidigare erfarenhet av lagerarbete är meriterande men inte ett krav , vi lägger stor vikt vid din inställning och vilja att göra ett bra jobb.

Vi erbjuder

En trygg anställning via bemanningspoolen

Möjlighet att arbeta hos olika kundföretag

Varierande arbetsuppgifter inom lager och logistik

En arbetsmiljö där engagemang och ansvarstagande värderas högt



Låter detta som något för dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval sker löpande.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-13
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Bemanningspoolen i Värnamo AB (org.nr 556598-6592)

Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil.

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Elin Svensson
elin@bemanningspoolen.se

Jobbnummer
9537756

