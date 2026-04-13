Lagerpersonal med B-körkort
2026-04-13
Vill du ha en viktig roll bakom kulisserna där struktur, tempo och samarbete gör verklig skillnad i vardagen?
GB Grossisten i Norrbotten söker nu en lagermedarbetare med B-körkort som vill vara med och hålla flödet igång under vår mest intensiva period.
Hos oss blir du en nyckelperson i den dagliga driften. Du arbetar nära våra direktsäljare och ser till att körturer, godsflöde och lager fungerar så smidigt som möjligt. Rollen passar dig som gillar ordning och reda, trivs i ett praktiskt arbete och tycker om att få saker att fungera i verkligheten, inte bara på papper.
Om rollen
Som lagermedarbetare hos oss arbetar du med att skapa struktur och flyt i lagerverksamheten. Dina arbetsuppgifter består bland annat av att:
förbereda utgående körturer
stötta och avlasta våra direktsäljare i det dagliga arbetet
arbeta med enklare transportplanering
ta emot och hantera inkommande gods
göra beställningar till lagret
bidra till att lagret hålls organiserat, effektivt och välfungerande
vid behov rycka in på kortare körturer
Det här är en roll för dig som gillar när ordning, framförhållning och praktiskt arbete möts i samma vardag.
Vi söker dig som
har B-körkort
har grundläggande datorkunskaper
har ett gott ordningssinne och arbetar strukturerat
är ansvarstagande, självgående och lösningsorienterad
trivs med att samarbeta och stötta kollegor i det dagliga arbetet
är flexibel och kan växla mellan olika typer av arbetsuppgifter när det behövs
Meriterande
C-körkort
erfarenhet av lagerarbete, logistik eller transportnära arbetsuppgifter
erfarenhet av godsmottagning, orderhantering eller inventering
vana att arbeta i ett högt tempo med många moment samtidigt
GB Grossisten i Norrbotten har levererat glass och andra populära varor till norrbottningar i flera decennier. Genom vårt samarbete med Varsego erbjuder vi idag ett bredare sortiment med produkter från flera starka varumärken, bland annat Coca-Cola, Red Bull, Mondelez, Fazer, Bonjour och Carlsberg.
Vi är en mindre arbetsplats med stark lokal förankring och ett nära samarbete i teamet. Hos oss är arbetsklimatet öppet, vänligt och prestigelöst. Under sommaren, som är vår högsäsong, arbetar vi tillsammans för att allt ska fungera snabbt, smidigt och med hög kvalitet.
Anställning
Anställningsform: Sommarjobb / säsongsanställning
Omfattning: Heltid
Placering: Storheden, Luleå
Start: Enligt överenskommelse / omgående
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: malin.oystila@varsego.se
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Glasshjälte: Lager".
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare GB Grossisten i Norrbotten AB
(org.nr 559036-4450)
Handelsvägen 19 (visa karta
)
973 45 LULEÅ
För detta jobb krävs körkort.
Malin Öystilä malin.oystila@varsego.se
9852057