Lagerpersonal - Helsingborg
Processbemanning Svenska AB / Lagerjobb / Helsingborg Visa alla lagerjobb i Helsingborg
2026-02-18
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Processbemanning Svenska AB i Helsingborg
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige
Om tjänsten: För vår kunds räkning i Helsingborg söker vi 1-2 erfarna truckförare. Arbetsuppgifterna innefattar att hantera inkommande och utgående gods samt att förse produktionen med material. Man utför inventeringar samt säkerställer god ordning och reda inom lagret och i produktionen. Uppgifter inom ompaketering kan förekomma i arbetsuppgifterna.
Ort: Helsingborg. Start: Omgående enligt överenskommelse. Arbetstider: Dagtid. 7.00-16.00, helgarbete förekommer var fjärde vecka.
Långsiktighet: 6 mån visstidsanställning med gods möjlighet till förlängning.
Krav för tjänsten:
• Truckkort A2-4, B1-3
• Körkort och bil
• ADR
• God datorvana
• Krav på god svenska i tal och skrift samt engelska.
Meriterande:
• Erfarenhet ifrån arbete i affärssystem, gärna SAP
• God förmåga att hålla rent, snyggt och ordning och reda i det dagliga arbetet
• Erfarenhet och god vana från att köra truck
Vem är du? Vi söker dig som redan är självgående i rollen som lagerarbetare, noggrann, strukturerad och van vid en föränderlig arbetsmiljö. Kan arbeta i ett mindre team, men även arbeta självständigt.Publiceringsdatum2026-02-18Så ansöker du
Varmt välkommen med din ansökan via ansökningslänk nedan! Ansökningarna behandlas löpande och konfidentiellt. Observera att vi ej har möjlighet att behandla ansökningar som inkommer via mail eller andra kanaler. Vid frågor om tjänsten når du oss under vardagar, kl. 08-17 på 042-21 02 99. Läs gärna mer om oss på www.processbemanning.se.
Om Processbemanning
Processbemanning AB är ett nischat rekryterings- och bemanningsföretag. Med huvudkontor i Helsingborg genomför vi uppdrag i hela Skåne. Som rekryteringskonsulter har vi flera års erfarenhet av rekrytering och bemanning. Genom vår metodik och vårt breda branschnätverk kan vi erbjuda dig som arbetsgivare kvalificerade personallösningar på såväl kollektiv- som tjänstemannasidan. Som anställd hos oss har du en trygg anställning med kollektivavtal i ett auktoriserat bemanningsföretag. Vi har ett stort antal uppdragsgivare i Skåne vilket ger oss stora möjligheter att matcha just din kompetens och profil mot lediga uppdrag. Läs mer om oss på www.processbemanning.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7257782-1849518". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Processbemanning Svenska AB
(org.nr 556059-4987), https://processbemanning.teamtailor.com
Vasatorpsvägen 3 (visa karta
)
254 57 HELSINGBORG Arbetsplats
Processbemanning AB Jobbnummer
9750921