Lageroperatör/materialplanerare - 495770
På Alstom förstår vi transportnätverk och vad som rör människor. Från höghastighetståg, tunnelbanor, monorails och spårvagnar, till nyckelfärdiga system, tjänster, infrastruktur, signalering och digital mobilitet, erbjuder vi våra olika kunder den bredaste portföljen i branschen. Varje dag leder 80 000 kollegor vägen till grönare och smartare mobilitet över hela världen och förbinder städer när vi minskar koldioxidutsläppen och ersätter bilar.
Är du vår nästa Lageroperatör/materialplanerare i Lidköping?
Din framtida roll
Vill du jobba på ett världsledande företag i järnvägsbranschen? Alstom Sverige söker en ambitiös och driven medarbetare till vår Supply Chain organisation i Lidköping. Du kommer att vara lokalt ansvarig för lager och materialhantering i vår depå i Lidköping.
Som Lagerarbetare/materialplanerare kommer du att arbeta tätt tillsammans med övriga Supply Chain-medarbetare så som inköpare samt vara en viktig länk mellan Supply Chain och produktion. Du kommer att hantera frågor som berör materialhantering och produktion samt medverka till att skapa och förbättra rutiner för företagets verksamhet och optimering av lagervärden, lagerutrymmen och arbetsprocesser.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Ta emot varor när de anländer till depån och kontrollera att det är rätt produkt och rätt mängd
Administration i datasystemet (SAP)
Materialplanering (beställningar & kontakten med inköpsavdelningen)
Inköp av vissa material
Kontrollera och stämma av leveranser vad gäller skick och kvalitet
Upprätthålla och förbättra lagerstruktur med lagerplatser och uppmärkning såväl fysiskt som i lagersystem
Förbereda planerade uttag (kitning) från lagret av underhållsstyrt material
Vara behjälplig vid material och artikelnummeridentifiering vid uttag från lager
Hantera försändelser av material övriga depåer och upparbetande verkstäder
Andra arbetsuppgifter kan vara inventering, utredning, packning och planering. Arbetet är självständigt och fritt och innebär eget ansvar. I arbetet ingår en del tunga lyft. Publiceringsdatum2025-09-01Profil
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av arbete i affärssystem
Erfarenhet av materialplanering & inköp
Truck körkort A + B
God fysik då arbetet kräver tunga lyft
God datorvana är nödvändigt för att klara av arbetsuppgifterna
Stresstålig och effektiv för att lösa problem som uppstår snabbt
Mycket god kunskap i svenska och engelska i såväl tal som skrift
För att lyckas i rollen som Lagerarbetare/materialplanerare är du serviceinriktad, flexibel och ordningsam. Du har ett stort engagemang och kan arbeta väl i team. Du är tydlig i din kommunikation och arbetar strukturerat. Du har en problemlösarattityd och är van vid att hantera och balansera flera olika frågor, problem och förfrågningar samtidigt.
Sånt du kommer att gilla
Följ med oss på en livslång transformativ resa - järnvägsindustrin är här för att stanna, så att du kan växa och utveckla nya färdigheter och erfarenheter under hela din karriär.
Njut av stabilitet, utmaningar och en långsiktig karriär fri från tråkiga dagliga rutiner
Samarbeta med tvärgående team och hjälpsamma kollegor
Bidra till innovativa projekt
Utvecklas inom företaget
Dra nytta av vår investering i din utveckling genom prisbelönt lärande
Du behöver inte vara en tågentusiast för att trivas hos oss. Vi garanterar att när du kliver på ett av våra tåg med dina vänner eller familj kommer du att vara stolt.
Välkommen in med din ansökan redan idag. Intervjuer sker löpande.
Alstom strävar efter mångfald där våra medarbetares bakgrund, erfarenheter, kunskaper och personligheter berikar verksamheten. Så ansöker du
