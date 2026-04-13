Lagermedarebtare | DHL | Göteborg

Lagermedarbetare | DHL | Göteborg
2026-04-13
Hos DHL får du som lagerpersonal en roll där du gör verklig skillnad - varje dag. Här är det du som hjälper oss hålla flödena rullande och ser till att varje paket når rätt plats i rätt tid. Vi söker dig som gillar ansvar, uppskattar variation och vill utvecklas inom framtidens lager och logistik.
Om uppdraget
Tillträde: omgående
Visstidsanställning
Heltid
Göteborg, Torslanda
Tillgängliga skift: dag, kvällPubliceringsdatum2026-04-13Om tjänsten
Som lagermedarbetare hos DHL arbetar du med mottagning, plock, paketering och leverans av gods. Du hanterar ordersystem, scannar artiklar, följer instruktioner för packningsrutiner och ser till att leveranser går iväg i tid. Arbetsuppgifterna inkluderar även truckkörning och att hjälpa till vid inventeringar.
Om dig
Du är en lagspelare som också trivs med att arbeta självständigt. Du anpassar dig lätt till nya rutiner och bidrar gärna till förbättringar i det dagliga arbetet. Med noggrannhet, ansvarskänsla och en positiv attityd skapar du goda samarbeten. Du följer instruktioner och säkerhetsföreskrifter med omsorg och har god fysisk förmåga.
Formell kompetens
Grundläggande datorkunskaper.
Truckkort (A- och B-behörighet).
Godkända gymnasiebetyg.
Goda kunskaper i svenska och grundläggande kunskaper i engelska i tal och skrift.
Meriterande
Tidigare erfarenhet av att köra truck
Erfarenhet av lagerarbete
Erfarenhet av lagerhanteringssystem
Som en av oss
Som anställd bemanningskonsult får du marknadsmässig lön, semester, pensionsavsättning, försäkringar och anslutning till vårt kollektivavtal. Vi erbjuder friskvårdsbidrag och företagshälsovård. Under din anställning har du en konsultchef som stöttar din utveckling och ser till att du trivs i uppdraget.
Hur du söker tjänsten
För att söka tjänsten, scrolla ner till ansökningsformuläret nedan. Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan redan idag!
Bakgrundskontroll
För vissa tjänster ingår bakgrundskontroll som del av rekryteringsprocessen. Om du går vidare i processen kommer du behöva verifiera din identitet via BankID innan kontrollen genomförs. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-04
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7523164-1941962". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lernia Bemanning AB
417 64 GÖTEBORG Arbetsplats
