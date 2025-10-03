Lagermedarbetare till installationsbranschen - Göteborg
Har du erfarenhet av arbete inom lager med ordermottande, beställningar samt truck-körning? Är du intresserad av att arbeta inom installationsbranschen med lagerhållning? Vi söker en driven lagermedarbetare till vår kund i Göteborg!Publiceringsdatum2025-10-03Dina arbetsuppgifter
Som lagermedarbetare hos vår kund kommer du att arbeta i deras lager i Göteborg med allt från ordermottagning, beställningar samt vara ansvarig för struktur och lagerhållningen av materialet. Vår kund arbetar inom installationsbranschen så materialet kommer exempelvis vara kablage, strömbrytare eller verktyg och tillsatser.
Vi har kollektivavtal med SEF och ger våra anställda schyssta arbetsvillkor och möjligheter att utvecklas. Arbetet är på heltid, dagtid.
Vem söker vi?
Vi söker dig som har erfarenhet av arbete inom lager och känner dig intresserad av att lära dig mer om installationsbranschen. Du behöver kunna arbeta med allt från truck-körning och ordermottagning till beställande av varor samt ha en förmåga att kunna strukturera väl.
För att arbetet ska fungera väl ser vi också att du är flexibel, självgående och målmedveten. Vi lägger också stor vikt vid att du är en lagspelare.
Krav för tjänsten:
Truckkort
B körkort
Lagererfarenhet
Meriterande:
Om du har tidigare erfarenhet som exempelvis elektriker.
Anser du att du är som klippt och skuren för jobbet?
Skicka ditt CV och personligt brev till oss där du talar om varför just du passar för den här tjänsten till: jobb.gbg@btp.se
. Vi arbetar med löpande urval så skicka din ansökan så fort som möjligt. Ange följande referens när du ansöker: LagerjobbOm företaget
Boost är ett rekrytering & bemanningsföretag inom installationsbranschen. Med 16 års erfarenhet från branschen har vi de bästa möjligheterna för dig som arbetssökande att hitta nästa utmaning inom installationsbranschen. Vi på Boost Technical Power tror på mångfald och jobbar alltid med fördomsfri rekrytering, schyssta anställningsvillkor och är självklart kollektivanslutna. Vår verksamhet finns där du finns oavsett geografi.
