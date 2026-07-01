Lagermedarbetare på TJB
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2026-07-01
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TJB som arbetsgivare
Vi befinner oss på en spännande resa där vi går från ett mindre ägarlett bolag till att bygga en högpresterande organisation redo för framtiden. Under de senaste fem åren har vi vuxit från cirka 60 MSEK till över 140 MSEK i omsättning och uppmärksammats som Gasellföretag av Dagens Industri – samtidigt som vi behållit en god lönsamhet och fått fina utmärkelser av våra kunder.
Under mer än 25 år har vi byggt ett stabilt och välmående företag med stark entreprenörsanda, korta beslutsvägar och en kultur där människor får möjlighet att utvecklas och påverka på riktigt. Vi vill skapa en arbetsplats som våra medarbetare är stolta över – både genom våra affärsmässiga resultat och genom hur vi tar ansvar för varandra, våra kunder och vår omvärld.
Nu söker vi dig som vill vara med och fortsätta bygga framtidens TJB i rollen som lagermedarbetare.
Arbetsuppgifterna
Som lagermedarbetare på TJB tillhör du lageravdelningen som idag består av fyra kollegor. På lagret arbetar du självständigt med att plocka och packa order. Eftersom samma order går att packa på olika sätt utifrån hur kunden vill ha det är viljan att utvecklas och samarbetet med övriga kollegor en viktig del i arbetsdagen. Därtill hanterar du regelbundet lossning av inkommande gods och lastning vid utleveranser. Vidare har du tillsammans med övriga medarbetare på hela företaget ett egenansvar i att rapportera in avvikelser som driver TJBs kvalitetsarbete framåt. Det är ett varierande arbetet och eftersom företaget är i en tillväxtfas finns stora chanser att utvecklas utifrån sin egen vilja och kompetens.
Plocka och packa order
Mottagning, lossning och kontroll av inkommande gods
Lastning vid utleveranser
Avvikelsehantering
Sköta allmän ordning på lagretPubliceringsdatum2026-07-01Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och tror att man kommer långt med rätt inställning och attityd. Vi vill jobba med människor vi tycker om, som fungerar bra med övriga kollegor och trivs i att jobba i team. Därför är givetvis den kulturella matchningen viktigast för oss.
För oss betyder laganda att man ger och tar. Man ställer upp för varandra, hjälper till även när en uppgift ligger lite utanför den vanliga arbetsbeskrivningen och sätter teamets resultat före sitt eget. Har du spelat lagsport känner du förmodligen igen dig i det – och det ser vi som en klar fördel.
Rollen passar dig som trivs med att arbeta fysiskt och stundtals i högt tempo. Du tar ägarskap över dina uppgifter och är kvalitetsmedveten – du förstår att sättet du packar och hanterar material på direkt påverkar hur våra kunder ser på TJB som leverantör. En fin leverans från dig gör kunden till en bättre spelare inom sitt eget område. Du är lyhörd för feedback och input från dina kollegor, och bidrar själv till en bra och trevlig stämning på företaget.
Vi jobbar i affärssystemet Business Central och arbetar med handdator i systemet Tasklet i det dagliga arbetet. Du behöver därför vara bekväm med att jobba i datorer och digitala system – det är en förutsättning för att lyckas i rollen.
Vi tror att du:
Brinner för att bidra till en bra och trevlig arbetsplats, och trivs i ett team där man ger och tar
Tar ansvar och ägarskap över dina arbetsuppgifter
Är kvalitetsmedveten och förstår hur ditt arbete påverkar kundens bild av TJB
Trivs med att arbeta fysiskt och i högt tempo när rollen kräver det
Är bekväm med att arbeta i datorer och digitala system & handdatorer
Har truckkort, det är ett krav
Har erfarenhet från lager sedan tidigare
Gärna har spelat lagsport eller på annat sätt är van att arbeta mot gemensamma mål
Vad erbjuder vi?
Vi vill att du ska trivas hos oss länge, därför vill vi erbjuda dig:
Ett härligt och tätt sammansvetsat team där du får vara med och påverka i många led
En fin företagskultur med fokus på utveckling, engagemang och tillväxt
Korta beslutsvägar
Bra anställningsvillkor och en konkurrenskraftig lön
Plats: Herrljunga Arbetstider: måndag till fredag mellan 7:00 och 16:00 med möjlighet till övertidsarbete vid behov Start: Vi kommer gå igenom ansökningar sporadiskt under sommaren och börja kalla till intervjuer preliminärt i början av september. Tillträde blir därefter enligt överenskommelse. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7956881-2080865". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tjb Försäljning Aktiebolag
(org.nr 556618-0161), https://karriar.tjb.se
Ölltorps Industriområde 7 (visa karta
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524 33 HERRLJUNGA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
TJB Försäljning AB Jobbnummer
9987856