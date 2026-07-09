Lagermedarbetare
MSA Vasa Group AB / Lagerjobb / Järfälla Visa alla lagerjobb i Järfälla
2026-07-09
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Häng med på resan där kvalitetsfisk blir en självklarhet för alla!
Vasafiskerian är ett svenskt e-handelsföretag som säljer fisk, skaldjur och löjrom av högsta kvalitet, med hemleverans direkt till dörren. Nu har du chansen att bli en del av vår tillväxtresa – från en liten fiskbutik i Vasastan i Stockholm till en av Sveriges snabbast växande matupplevelser online. Vi är ett litet, entreprenöriellt team som vågar tänka stort och nu söker vi en lagermedarbetare som vill vara med och bygga en kundupplevelse i världsklass.
Om rollen
Som lagermedarbetare hos Vasafiskerian arbetar du i vårt kyl- och fryslager i Järfälla, där du ansvarar för mottagning, plock, packning och utleverans av våra produkter. Du säkerställer att varje order hanteras med den noggrannhet som krävs för att bevara kvaliteten på vår fisk och våra skaldjur, från lager till kundens dörr. Du arbetar nära och rapporterar till vår lagerchef.
Rollen är fysisk och kräver att du trivs med ett högt tempo. Du blir en del av ett litet team där ni stöttar varandra i vardagen, och där Vasafiskerians snabba tillväxt ger dig chansen att vara med och forma hur vi jobbar framåt.
Ditt uppdrag:
Mottagning, kontroll och inlagring av gods i kyl- och fryslager
Plock och packning av kundorder inför utleverans
Truckkörning vid förflyttning och hantering av gods
Bidra till att lagersaldon är korrekta och uppdaterade
Hantera returer och reklamationer
Genomföra inventering och lagerkontroller
Vem är du?
Du är ansvarstagande, noggrann och trivs med fysiskt arbete i högt tempo. Du är prestigelös och hjälper till där det behövs, samtidigt som du håller ordning och struktur i ditt eget arbete. Du trivs i en kall arbetsmiljö och förstår vikten av att hantera livsmedel med rätt kvalitet genom hela kedjan.
Vi tror att du har:
Truckkort (A och B)
Erfarenhet av lagerarbete, gärna från kyl-/fryslager
Fysisk förmåga att hantera tunga lyft och arbete i kyla
Flytande svenska och goda kunskaper i engelska
Erfarenhet av lagersystem som Ongoing samt från livsmedelsbranschen är meriterande
Vi erbjuder
Hos Vasafiskerian blir du en del av ett litet gäng med stora ambitioner, där du är nära verksamheten och ser resultatet av ditt arbete på riktigt. Vi utgår från vårt kontor och lager i Järfälla, Stockholm, där vi är på plats tillsammans i vardagen. Närheten till varandra och till produkten är en viktig del av vår kultur – du ser varan gå från lager till leverans samma dag och känner direkt hur ditt jobb påverkar resultatet. Vi tror på att kombinera hantverk med affärsdrivet tänk, ansvar med frihet och att en passion för god mat gör jobbet roligare.
Anställningsvillkor
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med månadslön och inleds med 6 månaders provanställning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-05 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8025088-2093607". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare MSA Vasa Group AB
(org.nr 559418-0894), https://karriar.vasafiskerian.se
Bruttovägen 22 (visa karta
)
175 43 VIKSJÖ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vasafiskerian Jobbnummer
9997995