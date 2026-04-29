Lagermedarbetare

Carne Mundial AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-04-29


Visa alla lagerjobb i Göteborg, Mölndal, Partille, Kungälv, Lerum eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos Carne Mundial AB i Göteborg

Carnemundial söker en noggrann och ansvarstagande lagermedarbetare till vårt kyl- och fryslager. Du blir en del av ett team som arbetar med effektiva flöden, god ordning och hög kvalitet i hela lagret. Arbetet sker i både kyl- och frysutrymmen och kräver struktur, tempo och precision.

Dina arbetsuppgifter
Plock och pack i kyl- och frysutrymmen
Mottagning, kontroll och registrering av inkommande varor
Inventariehantering och löpande uppdatering i vårt inventariesystem
Säkerställa korrekt lagersaldo och rapportera avvikelser
Förberedelse av gods inför utleverans
Samarbete med våra chaufförer och övriga lagerkollegor
Upprätthålla ordning, hygien och säkerhetsrutiner

Kvalifikationer
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta i kall miljö
God fysik och arbetsvilja
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande

Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete, inventariehantering eller livsmedelshantering
Vana av att arbeta i digitala lager- eller inventariesystem
Engelska

Vi erbjuder
En stabil arbetsplats i ett växande företag
Arbetskläder anpassade för kyla
Ett engagerat team och varierande arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: moe@carnemundial.se

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Carne Mundial AB (org.nr 556969-5215)
Timjansgatan 51 (visa karta)
424 41  ANGERED

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Moe Nazari
moe@carnemundial.se

Jobbnummer
9882470

Prenumerera på jobb från Carne Mundial AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos Carne Mundial AB: