Lagermedarbetare
Carne Mundial AB / Lagerjobb / Göteborg
2026-04-29
Carnemundial söker en noggrann och ansvarstagande lagermedarbetare till vårt kyl- och fryslager. Du blir en del av ett team som arbetar med effektiva flöden, god ordning och hög kvalitet i hela lagret. Arbetet sker i både kyl- och frysutrymmen och kräver struktur, tempo och precision.Publiceringsdatum2026-04-29Dina arbetsuppgifter
Plock och pack i kyl- och frysutrymmen
Mottagning, kontroll och registrering av inkommande varor
Inventariehantering och löpande uppdatering i vårt inventariesystem
Säkerställa korrekt lagersaldo och rapportera avvikelser
Förberedelse av gods inför utleverans
Samarbete med våra chaufförer och övriga lagerkollegor
Upprätthålla ordning, hygien och säkerhetsrutinerKvalifikationerKvalifikationer
God svenska i tal och skrift
Förmåga att arbeta i kall miljö
God fysik och arbetsvilja
Noggrann, strukturerad och ansvarstagande
Meriterande:
Truckkort
Erfarenhet av lagerarbete, inventariehantering eller livsmedelshantering
Vana av att arbeta i digitala lager- eller inventariesystem
Engelska
Vi erbjuder
En stabil arbetsplats i ett växande företag
Arbetskläder anpassade för kyla
Ett engagerat team och varierande arbetsdagar
Möjlighet att utvecklas inom lager och logistik Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-29
E-post: moe@carnemundial.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Carne Mundial AB
(org.nr 556969-5215)
Timjansgatan 51 (visa karta
)
424 41 ANGERED Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Moe Nazari moe@carnemundial.se Jobbnummer
