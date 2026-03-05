Lagermedarbetare
2026-03-05
Nu söker vi en driven och initiativtagande lagermedarbetare till vårt lager.
Hos oss är varje medarbetare otroligt viktig i det dagliga arbetet att förvalta de långsiktiga relationer vi skapat med våra kunder. Vi förväntar därför oss att du som lagerarbetare ska brinna för service, vara kundorienterad och initiativtagande.
Vi är ett relativt litet men välmående företag med våra rötter, kontor och lager i Linköping, Våra kunder är spridda primärt inom Sverige.
I rollen som lagerarbetare kommer du främst arbeta med lagerhantering såsom att packa order, plocka upp varor och boka frakter, men rollen innebär även viss orderhantering och kundkontakt på vårt hämtlager.
I dagsläget är vi ett team på fem personer som arbetar på lagret, vissa med längre och vissa med kortare erfarenhet. Tillsammans är alla otroligt viktiga i det dagliga arbetet att förvalta de långsiktiga relationer vi skapat med våra kunder. Vi ser därför att du är en positiv lagspelare som har lätt för att arbeta i grupp och bidra till helheten, likväl som när du blivit varm i kläderna, kan arbeta självgående och ta eget ansvar för ditt eget arbete.Dina personliga egenskaper
Vi söker en person som förstår vikten av att uppträda serviceinriktat och som alltid vill göra det lilla extra för våra kunder. Viktigt för denna tjänst är att du är initiativtagande, positiv och flexibel inför olika arbetsuppgifter. Det är även viktigt att du har god samarbetsförmåga liksom förmåga att självständigt organisera det dagliga arbetet.
Då vår bransch är relativt säsongsbetonad är det under vissa perioder högt tryck, vilket innebär att du måste vara stresstålig och ha en god förmåga att hantera flera saker samtidigt. Kvalifikationer
Starkt meriterande är ifall du har tidigare erfarenhet av att arbeta med lagerhantering och vi ser därför helst att du har ett års dokumenterad erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. B körkort för personbil är ett krav. Truckkort med behörighet A1 och B1-3 är starkt meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet!
Transport Trading är en av Sveriges ledande reservdelsgrossister inom chassidelar till lätta släpvagnar, husvagnar, husbilar, båt-trailers, hästtransporter och kompressorer. Företaget är familjeägt och har funnits i Linköping sedan starten 1981 och har idag 12 medarbetare. Våra kunder är återförsäljare och verkstäder primärt inom Sverige.
Sista ansökningsdag 2026-03-26.
Urvalet och intervjuer sker löpande så skicka gärna in din ansökan redan idag.
Vänligen notera att vi önskar CV samt personligt brev vid ansökning.
Har du frågor gällande tjänsten - tveka inte att kontakta oss.
Sista dag att ansöka är 2026-03-26
CV och personligt brev via mail
(org.nr 556398-0951)
Jägarvallsvägen 6e (visa karta
)
Transport Trading Reservdelar Dp AB Kontakt
