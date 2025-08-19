Lagermedarbetare
2025-08-19
På Derome är vi stolta över att vara ett tryggt, familjeägt företag där gemenskap och omtanke genomsyrar vår kultur. Här får du möjlighet att växa både professionellt och personligt, alltid med stöd från engagerade ledare och kollegor. Hos oss förenas en stark gemenskap med en inkluderande arbetsmiljö där vi värdesätter långsiktighet, enkelhet och ansvarstagande. Vi erbjuder flexibilitet i arbetet, men uppskattar att de flesta av oss gärna väljer att vara på plats tillsammans. Nu söker vi medarbetare som delar våra värderingar och vill vara med och driva vår utveckling framåt.
Derome Bygg & Industri
Tycker du att logistiska flöden är intressant, arbetar mer än gärna i team och har erfarenhet av truckkörning? Då kan du vara vår nästa kollega!
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter inkluderar:
- Orderplockning av bygg- och järnvaror
- Ha koll på varuleveranser
- Godsmottagning
- Sortering av lagerhållna produkter
- Inventering
- Säkerställa en god arbetsmiljö genom att ta hänsyn till varandra samt se till att det är rent och snyggt på lagret
Vi söker dig som har
- Truckkort med behörigheter A2 och B3
- Tidigare arbetslivserfarenhet inom lager/logistik anses meriterande
För att trivas och lyckas i rollen söker vi dig som är självgående, initiativrik och ser vad som behöver göras! Arbetet ställer krav på att du har ett arbetssätt med serviceinriktad inställning och trivs med att arbeta noggrant och strukturerat med fokus på säkerhet.
Beroende på vilken avdelning man anställs på är arbetstiden förlagd på 2-skift alternativt dagtid.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar för ökad mångfald och en jämn könsfördelning och ser gärna en spridning i ålder och etnisk/kulturell bakgrund hos våra medarbetare.
För att säkerställa en trygg och säker arbetsmiljö på Derome genomför vi alltid referenstagning, alkohol- och drogtest samt bakgrundskontroll vid nyanställning.
Vi rekryterar löpande, så om detta låter som rätt möjlighet för dig - vänta inte, skicka in din ansökan redan idag!
Derome är mer än bara virke och skruv. Vi förenklar vardagen för våra yrkeskunder och i våra bygg- och industrivaruanläggningar samt på våra maskinuthyrningsdepåer i västra och södra Sverige jobbar vi nära våra kunder. Hos oss ingår du i ett team som brinner för att utmana - tillsammans hittar vi de bästa lösningarna för yrkesproffs.
