Lagermedarbetare - Stockholm
Kraftsam Personal AB / Lagerjobb / Stockholm Visa alla lagerjobb i Stockholm
2025-10-27
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Kraftsam Personal AB i Stockholm
, Solna
, Sundbyberg
, Huddinge
, Järfälla
eller i hela Sverige
Vi söker nu en lagermedarbetare på 80% till ett spännande uppdrag!Publiceringsdatum2025-10-27Om företaget
Vår kund är ett väletablerat industriföretag med stark närvaro på den svenska marknaden, känt för sin höga kvalitet och effektiva logistiklösningar. Här blir du en del av ett engagerat och sammansvetsat team där effektivitet, noggrannhet och trivsel står i fokus.
Uppdraget sker via Kraftsam Rekrytering & Bemanning, med god möjlighet till fast anställning hos kund på sikt.Om tjänsten
Som lagermedarbetare har du en central roll i företagets logistikflöde. Du ansvarar för mottagning och utskick av varor, orderplock, inventering samt ser till att lagret är välorganiserat och fungerar smidigt.
Tjänsten innebär aktivt och fysiskt arbete, vilket passar dig som trivs med att röra på dig och ha många bollar i luften.
Omfattning: 80% fast tid (fyra dagar i veckan).
Vi söker dig som
För att lyckas i rollen har du tidigare erfarenhet av lagerarbete och tycker om att arbeta praktiskt. Du är självgående, strukturerad och noggrann, men även en lagspelare som bidrar till en positiv stämning i teamet.
Vi ser gärna att du har:
Erfarenhet av lager- eller logistikarbete
Truckkort (A + B) och vana av att köra truck
God fysisk form - arbetet innebär en del lyft
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift
Du är punktlig, ansvarstagande och lösningsorienterad. Vi värdesätter en person som bidrar till en arbetsplats där samarbete och gemenskap är viktiga delar av kulturen.Övrig information
Tjänsten är på deltid. Uppdraget inleds som en bemanningslösning via Kraftsam.
Vi ser fram emot din ansökan! Ersättning
Månadslön - Fast lön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Kraftsam Personal AB
(org.nr 559121-6204) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9574826