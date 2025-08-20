Lagermedarbetare - Norrort Deltid
Nordiska Bemanningsgruppen AB / Lagerjobb / Sigtuna Visa alla lagerjobb i Sigtuna
2025-08-20
, Österåker
, Håbo
, Upplands-Bro
, Upplands Väsby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Nordiska Bemanningsgruppen AB i Sigtuna
, Upplands-Bro
, Järfälla
, Uppsala
, Stockholm
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-20Om tjänsten
Vill du bli en del av ett härligt lagerteam där ingen dag är den andra lik? Då kan det här vara jobbet för dig!
Just nu söker vi drivna och positiva lagermedarbetare till en av våra kunder i norra Stockholm. Det här är en chans för dig som gillar att hålla ett högt tempo, ta ansvar och trivs med att vara en viktig kugge i logistikmaskineriet. Du jobbar tätt ihop med kollegor och får chans att utvecklas i ett stabilt och växande företag.
Vad innebär rollen?
Som lagermedarbetare får du en varierad vardag med många olika arbetsuppgifter. Bland annat kommer du att:
• Plocka och packa varor med hög noggrannhet
• Köra truck (både A- och B-behörighet används dagligen)
• Hantera inkommande och utgående gods Kvalifikationer
• Har truckkort A och B
• Har erfarenhet av arbete inom lager och logistik
• Talar och skriver svenska obehindrat
• Är en lagspelare med struktur, tempo och en positiv attityd
• Gillar att ta ansvar och trivs med fysiskt arbete
Anställningen
Det här är en heltidstjänst med start enligt överenskommelse. Initialt kan anställningen ske via oss med goda möjligheter till förlängning eller övertag hos kund. Arbetstiderna är dagtid och vi tillämpar löpande urval - så vänta inte med din ansökan! Om företaget
Bli en del av Nordiska Bemanningsgruppen - där din utveckling står i centrum
Som konsult hos Nordiska Bemanningsgruppen är du anställd av oss och arbetar ute hos någon av våra noggrant utvalda samarbetspartners. Vi erbjuder dig en trygg anställning med kollektivavtal och förmåner som företagshälsovård, försäkringar, betald volontärarbete och friskvårdsbidrag - för att du ska må bra både på och utanför jobbet.
Hos oss får du mer än bara ett uppdrag - du får en chans att bygga ett starkt CV, utforska olika företagskulturer och samla värdefull erfarenhet från flera branscher. Vi tror på att variation skapar utveckling, och därför erbjuder vi uppdrag som ger dig nya perspektiv och möjligheter att bredda ditt nätverk.
Om du söker en arbetsgivare som ser din potential, erbjuder spännande uppdrag och stöttar din resa framåt - då är Nordiska Bemanningsgruppen rätt plats för dig. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivare Nordiska Bemanningsgruppen AB
(org.nr 559411-1147)
195 72 ROSERSBERG Arbetsplats
Nordiska Bemanningsgruppen Jobbnummer
9467097