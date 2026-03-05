Lagerhaus söker Visual Merchandiser till Karlstad
2026-03-05
Lagerhaus framgång skapas av att alla medarbetare jobbar tillsammans mot vårt mål att bli den marknadsledande butikskedjan i Norden för inspirerande och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer.
Vi söker därför medarbetare som är nyfikna, engagerade och kreativa. Vi vill att du brinner för våra produkter och vill vara med och bidra till vår vision "we create happy moments"
Som Visual Merchandiser är du en del av säljteamet och befinner dig alltid mitt i händelsernas centrum. Ditt huvudansvar är att tillsammans med dina kollegor skapa en inspirerande och säljande butiksmiljö. Du planerar och följer upp kampanjer samt informerar och involverar dina kollegor i processen. Du arbetar målmedvetet med säljstyrningsverktyg och säkrar att butiken alltid är välfylld och föränderlig. Genom din personlighet och professionalism i kundmötet skapar du nöjda kunder som återvänder till butiken.
- Vi söker dig med utbildning inom butikskommunikation
- Vi vill att du har erfarenhet av liknande uppdrag inom detaljhandeln
- Vi ser gärna att du har erfarenhet av att hålla i projekt samt utbilda andra VMs.
- Vi förväntar oss att du är initiativrik och handlingskraftig
- Vi tror att du har en pedagogisk förmåga och lätt för att bygga relationer.
Vi hoppas att du är en positiv person med energi, engagemang och glädje.

Publiceringsdatum: 2026-03-05

Anställningsvillkor
- Anställning: Tjänsten är en tillsvidareanställning på ca. 10 tim/v med placering i Karlstad. (Vi tillämpar 6 mån. provanställning.)
- Schema: Varierande arbetstider, kan innebära arbete på kvällar och helger.
- Lön: Timlön enligt kollektivavtal med ansvarstillägg som VM.
- Start i april månad.
Vi rekryterar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Tveka därför inte på att skicka iväg en ansökan redan nu!
Lagerhaus erbjuder
inspirerande, prisvärda och noggrant utvalda fest- och inredningsdetaljer.
Genom våra ledord "We create Happy Moments" vill Lagerhaus med vårt
sortiment bidra till ökad glädje i livets alla ögonblick.
Den första butiken
öppnades i Göteborg 1996 och idag drivs över 50 butiker i Sverige och Norge
samt nordisk e-handel. Huvudkontoret ligger i Göteborg och majoritetsägare är
Goodfellows och Familjen Yngvesson. Ersättning
