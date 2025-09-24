Lagerchef till Biltema Logistics
2025-09-24
Biltema Logistics söker en inspirerande och strategisk Lagerchef som vill leda, utveckla och skapa förutsättningar för framgång i vår lagerverksamhet. Som Lagerchef har du det övergripande ansvaret för att leda våra gruppchefer och deras team mot uppsatta mål - med fokus på arbetsmiljö, kvalitet, säkerhet och effektivitet.
Detta är en nyckelroll i vår organisation, där du blir en viktig del av vår produktionsledning och rapporterar till Produktionschefen.
Vem vi söker Vi söker dig som är en erfaren ledare och värderingsbärare, med förmågan att omsätta strategi i handling och skapa engagemang i organisationen. Du leder genom att vara närvarande, tydlig och coachande, och du skapar en kultur där människor trivs, utvecklas och vill bidra.
För att lyckas i rollen ser vi att du har:
Relevant eftergymnasial utbildning inom logistik, produktion eller liknande område.
Tidigare erfarenhet av personalansvar och arbetsledning.
Förmåga att arbeta processorienterat med utveckling av rutiner, nyckeltal och målstyrning.
En kommunikativ ledarstil som bygger förtroende och motivation.
Dina ansvarsområden Som Lagerchef kommer du att:
Leda och utveckla gruppcheferna, med fokus på att ge dem rätt förutsättningar att lyckas i sitt ledarskap.
Säkerställa att lagrets medarbetare arbetar mot gemensamma mål och har en arbetsmiljö som är trygg, inkluderande och utvecklande.
Bygga en kultur som genomsyras av våra värderingar: Enkelhet - vi gör saker smart, enkelt och okomplicerat. Sparsamhet - vi använder resurser effektivt och säkerställer nyttan i våra investeringar. Handlingskraft - vi tar ansvar och löser problem. Ordning & Reda - vi skapar struktur för framgång. Flexibilitet - vi anpassar oss till nya förutsättningar.
Delta i den strategiska processutvecklingen för lagerverksamheten och bidra till långsiktig utveckling.
Varför Biltema Logistics? Hos oss får du chansen att kombinera strategi och ledarskap i en verksamhet som ständigt utvecklas. Du blir en del av en kultur där medarbetarskapet är centralt - vi tror på att framgång skapas tillsammans, och att starka ledare bygger starka team.
Biltema Logistics är en av Hallands största arbetsgivare och en viktig del av Biltema, ett av Nordens mest välkända varumärken. Här finns möjligheten att arbeta i en miljö där du får påverka både människor och processer - och skapa resultat som gör skillnad.
Vill du vara med och utveckla framtidens ledarskap hos oss? Skicka in din ansökan och CV senast 2025-10-19. För frågor om tjänsten, kontakta Produktionschef Alexander Möllerström, alexander.mollerstrom@biltema.com
. Ersättning
Sista dag att ansöka är 2026-03-12
Detta är ett heltidsjobb.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Biltema Logistics AB
Kontakt
Alexander Möllerström alexander.mollerstrom@biltema.com
9523776