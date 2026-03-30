Lagerchef
2026-03-30
, Hallstahammar
, Surahammar
, Eskilstuna
, Enköping
Om rollen
Vill du ta helhetsansvaret för ett lager där tempo, kvalitet och färskvaror står i centrum?
Vegetables & Fruits World AB är en växande grossist inom frukt och grönt som levererar till restauranger, butiker och verksamheter i regionen. Nu söker vi en driven och operativ Lagerchef som vill leda, utveckla och effektivisera vår lagerverksamhet i Västerås.
Det här är en nyckelroll där du får stort ansvar och möjlighet att påverka både struktur, arbetssätt och resultat.Publiceringsdatum2026-03-30Arbetsuppgifter
Som Lagerchef ansvarar du för den dagliga driften och utvecklingen av lagret. Rollen är både strategisk och operativ.
Du kommer bland annat att:
Leda, planera och fördela det dagliga arbetet i lagret
Ha personalansvar för lagerteamet (schemaläggning, uppföljning, arbetsmiljö)
Säkerställa effektiva flöden för inleverans, plock och utleverans
Arbeta aktivt med förbättringar, struktur och lageroptimering
Säkerställa kvalitet och hantering av färskvaror (hållbarhet, rotation m.m.)
Ansvara för inventering, lagersaldo och svinnkontroll
Arbeta i affärssystem/WMS och följa upp nyckeltal
Säkerställa att rutiner och processer efterlevs
Vem är du?
Vi söker dig som är en tydlig ledare och trivs i en verksamhet med högt tempo.
Du har troligen:
Erfarenhet som Lagerchef, teamledare eller liknande roll
Erfarenhet av livsmedel, logistik eller grossistverksamhet (meriterande)
God förståelse för lagerflöden och effektivisering
Erfarenhet av personalansvar
Vana att arbeta i affärssystem/WMS
Som person är du:
En nyckelroll i ett växande bolag
Stor möjlighet att påverka och utveckla verksamheten
Ett entreprenöriellt bolag med snabba beslutsvägar
Ett team med högt tempo och stark lagandaÖvrig information
Placering: Västerås
Omfattning: Heltid
Start: Enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som rätt nästa steg för dig? Skicka in ditt CV och personligt brev redan idag via mejla till vår rekryteringskonsult - urval sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
E-post: hello@ventzure.se Omfattning
Arbetsgivare Vegetables & Fruits World AB
Kuggstångsgatan 4
)
721 38 VÄSTERÅS
