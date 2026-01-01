Lagerarbete/plockhantering Med Leksaker Timanställning

Carsmästaren / Lagerjobb / Stockholm
2026-01-01


OBS!
Skick CV + personligt brev till mejlen!

Publiceringsdatum
2026-01-01

Om tjänsten
Just nu söker vi dig som vill jobba som lagerarbete/plockhanterare i vårt lager.
Vanligt förekommande arbetsuppgifter kan bestå av paketering och orderplock.

Dina arbetsuppgifter
• Paketering av leksaker
• Påfyllning av varor
• Skriva fraktsedlar
• Städning
• Orderplock
• Inventering
• Ta emot leveranser

För att trivas i rollen som lagerarbete bör du vara positiv, nyfiken och flexibel. Som anställd hos Carsmästaren är det också viktigt att du är prestigelös och hugger i där det behövs. Det är meriterande med tidigare erfarenhet inom data men det avgörande är din personliga inställning och vilja att arbeta och prestera.

• God förståelse i svenska språket är ett krav.

Om Carsmästaren
Carsmästaren grundades 2010 och är ett familjeföretag. Verksamheten finns i Stockholm. Carsmästaren erbjuder leksaker i alla dess former, både figurer till gosedjur.
Carsmästaren har sin lagerlokal på 300kvm i gullmarsplan.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-08
E-post: carsmastarenlager@gmail.com

Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Carsmästaren lagerarbete".

Arbetsgivare
Carsmästaren, http://www.carsmastaren.se
Gullmarsplan lastkaj 4-6 (visa karta)
121 40  JOHANNESHOV

Kontakt
Rekryterare
Omar Chayef
carsmastarenlager@gmail.com

Jobbnummer
9666904

