Lagerarbetare till Västerhaninge heltid!
Submit AB / Lagerjobb / Stockholm
2025-09-04
Vi söker efter dig som vill ta nästa steg inom logistik och arbeta som truckförare hos en av vår kund i Västerhaninge. Tjänsten startar omgående.
Som lagermedarbetare arbetar du självständigt med trucken. Arbetet innebär att Lasta på gods i lastbilar samt att köra inkommande gods till lagret. Varje lagermedarbetare arbetar utifrån sin egna plocklista, där plockningen sker utifrån en given tidsram. Det är ett varierande och spännande jobb där man har chansen att utvecklas utifrån sin vilja och kompetens.Publiceringsdatum2025-09-04Dina arbetsuppgifter
Ansvara för inleveranser av gods och material
Scanna in produkter i affärssystem
Samordna produkter utifrån en plocklista
Lastning upp och ner från Lastbilar.
Hjälpa till i produktion.
Om dig:
Arbetsuppgifterna i den här rollen passar dig som är stresstålig, punktlig och ansvarsfull. Du uppskattar ett högt tempo och har goda kunskaper inom logistik och lagerhantering, vilka du erhållit antingen från studier eller arbetslivet. Om du har erfarenhet av liknande arbete och har erfarenhet av orderhantering är det meriterande.Kravprofil för detta jobb
Erfarenhet av truck-körning
Prestigelös
Självgående
Truck kort A1-B3
Meriterande:
Körkort B
Erfarenhet av att köra Motvikts truck med lång gafflar. Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Submit AB
(org.nr 559072-8837) Arbetsplats
Submit Bemanning Kontakt
Jesper Tamimi jesper@submitbemanning.se Jobbnummer
9491423