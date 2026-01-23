Lagerarbetare till VA SYD
2026-01-23
Vill du ha ett jobb inom lager med administrativa arbetsuppgifter och stort eget ansvar, där du bidrar till en viktig samhällsfunktion? Då ska du läsa vidare! Nu söker vi lagerarbetare till avdelning Distribution.
Din kommande roll
Som lagerarbetare kommer du att ha en viktig roll då du tillsammans med dina kollegor ansvarar för VA SYDs beredskapslager. Arbetsuppgifterna är till stor del av administrativ karaktär.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat:
- Lägga beställningar och göra inköp
- Plock av material samt uthyrning av maskiner
- Administration och fakturering i lagersystemet (Visma Business)
- Hantera mottagning av gods
- Uppackning av leveranser
- Inventering
- Lättare service/reparationer av maskiner och verktyg
Lagrets huvudsakliga uppgift är att fungera som servicefunktion till organisationen och att säkerställa att rätt VA-material finns att tillgå året runt. Det innebär ett tätt samarbete med externa leverantörer samt de olika avdelningarna inom VA SYD. Utöver att tillhandahålla VA-material har lagret till uppgift att förse verksamheten med produktionsutrustning till våra drift- och entreprenaduppdrag.
Arbetet utgår från lokaler på Agnesfridsvägen i Malmö. Våra arbetstider är 7.00 till 16.00 med viss möjlighet till flex.
Vi erbjuder
Du kommer till en arbetsplats med god gemenskap och stolthet över vårt samhällsviktiga uppdrag där du ges mycket eget ansvar och möjlighet att påverka både arbetet och din egen kompetensutveckling. Vi värnar om våra medarbetare och satsar på delaktighet och utveckling samt balans mellan arbete och fritid och erbjuder bland annat friskvårdstid, friskvårdsbidrag och möjlighet till semesterdagsväxling. Vi arbetar aktivt för att VA SYD ska upplevas som en mycket bra arbetsplats av våra medarbetare.
Vem är du?
För att trivas i rollen är du mycket serviceinriktad och tycker om att verka i en roll där goda relationer och tydlig kommunikation är nyckeln för att nå ett gott resultat. Vidare är du nyfiken och initiativtagande till kontinuerliga förbättringar och du anstränger dig för att hitta lösningar och ser till helheten. Du är en god administratör och har lätt för att lära dig IT-system. På lagret kan arbetsbelastningen variera, vilket förutsätter en flexibilitet och förmågan att kunna anpassa sig till oförutsedda händelser. VA SYD söker dig som står bakom vår miljöidentitet och våra kärnvärden kvalitet, engagemang och lyhördhet.
Dina erfarenheter
Vi söker dig som har:
- Slutförd gymnasieutbildning
- Minst 2 års erfarenhet av lagerarbete som innefattat arbete med lagerhanteringssystem (WMS)
- God datorvana och god erfarenhet av Office-paketet
- Erfarenhet av servicearbete som innefattat kundkontakter
- Administrativ erfarenhet av inköp
- B-körkort
Vill du vara med och driva på miljösmarta lösningar i samhällsbygget? Välkommen med din ansökan!
Vilka är VA SYD?
VA SYD är en av Sveriges största VA- och avfallsorganisationer som storsatsar på hållbar avloppsrening och driver på miljösmarta lösningar i samhällsbygget. Vår verksamhet är igång dygnet runt, har över en halv miljon kunder och omsätter en och en halv miljard per år. Vi renar, kvalitetssäkrar och levererar dricksvatten och tar hand om det som spolas ner i våra avlopp för att vårda hav och vattendrag. Vi hanterar skyfall genom att skapa kreativa lösningar för vattnets väg och samlar in avfall för återvinning och återbruk. Vi motiverar och inspirerar våra kunder till att göra smarta miljöval.
Övrig information
På VA SYD arbetar vi med en kompetensbaserad rekryteringsprocess. Det innebär att alla sökande bedöms utifrån samma kriterier och prioriterade kompetenser. Våra intervjuer fokuserar på de kompetenser som är viktiga för rollen, vilka inkluderar yrkesmässig erfarenhet, kunskap och beteenden. På så vis kan vi matcha rätt kandidat för rollen och göra ett effektivt och rättvist urval.
VA SYD bedriver samhällsviktig verksamhet och ställer därför höga krav på säkerhets- och sekretessmedvetande hos våra medarbetare. En del av våra tjänster är säkerhetsklassade, det innebär att du som sökande eventuellt behöver gå igenom en säkerhetsprövning innan anställning enlighet med Säkerhetsskyddslagen (2018:585). Vissa av våra anställningar kan även innebära en krigsplacering. Ersättning
