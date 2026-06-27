Lagerarbetare Sundsvall - Extrajobb
STB Stockholm AB / Lagerjobb / Sundsvall Visa alla lagerjobb i Sundsvall
2026-06-27
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Next Bemanning söker nu lagerarbetare för extrajobb hos vår kund i Sundsvall. Som lagerarbetare blir du en viktig del av den dagliga verksamheten och bidrar till att varuflödet fungerar smidigt och effektivt. Vi söker dig som trivs med att hålla ett bra tempo, gillar ordning och tar ansvar för dina arbetsuppgifter.
Om rollen
Arbetsuppgifterna kan variera beroende på verksamhetens behov men innefattar bland annat:
Plock och pack av kundorder enligt givna rutiner
Mottagning och kontroll av inkommande leveranser
Sortering och placering av varor på lagret
Hantering av returer och avvikelser
Registrering och uppdatering i lagerhanteringssystem
Säkerställa ordning, struktur och en trygg arbetsmiljö
Bidra till att det dagliga logistikflödet fungerar effektivt
Vi söker dig som
Vi tror att du är en person som gillar praktiskt arbete och trivs i en miljö där samarbete, ansvar och tempo är viktiga delar av vardagen.
Vi ser gärna att du:
Är noggrann och arbetar strukturerat
Tar ansvar för dina arbetsuppgifter och levererar hög kvalitet
Trivs med fysiskt arbete och ett aktivt arbetstempo
Har god samarbetsförmåga men kan också arbeta självständigt
Är flexibel och kan arbeta vid behov
Kommunicerar på svenska eller engelska
Har grundläggande datorvana
Tidigare erfarenhet av lager eller logistik är meriterande men inget krav. Vi värdesätter framför allt rätt inställning, ansvarskänsla och viljan att lära sig nya arbetsuppgifter.Publiceringsdatum2026-06-27Om tjänsten
Plats: Sundsvall
Anställningsform: Extrajobb / behovsanställning
Arbetstider: Flexibla arbetstider – dag, kväll eller helg beroende på verksamhetens behov
Start: Omgående eller enligt överenskommelseSå ansöker du
Låter detta som ett uppdrag för dig? Välkommen att skicka in din ansökan redan idag. Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-27 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare STB Stockholm AB
(org.nr 559162-9422), https://nextbemanning.se/ Arbetsplats
Next Bemanning Jobbnummer
9982065