Lagerarbetare, Södertälje

Är du en driven teamplayer med en god samarbetsförmåga som trivs i lagermiljö? Vi söker just nu efter en Reservdelsmedarbetare till Din Bil i Södertälje! Vi tror att en viktig förutsättning för att trivas i den här rollen är att du drivs av att nå resultat tillsammans med ditt team.
Om tjänsten:
I tjänsten som Reservdelsmedarbetare arbetar du med både operativa och administrativa uppgifter. Du kommer att ta emot och hantera interna och externa beställningar av reservdelar samt beställa delar från kundens generalagent. Med andra ord är du en ovärderlig länk mellan lager, verkstad och försäljning!
Du stöttar mekanikerna dagligen med att leverera ut delar till deras pågående arbeten. Reservdelsteamet ansvararar tillsammans över regelbundna inventeringar samt att hålla god ordning och reda på reservdelsavdelningen.
Om Logent och vad vi kan erbjuda dig som anställd:
Anställningen är på Logent Bemanning som ambulerande bemanningskonsult. Som konsult hos oss får du en anställning med allt vad det innebär i form av marknadsmässig lön, övertidsersättning, semester, tjänstepension och försäkringar enligt kollektivavtal. Du som konsult har en konsultchef som finns tillgänglig för dig under hela din anställningsperiod. Konsultchefens roll är att se till att du trivs, att du utvecklas och som i stort ansvarar för dina uppdrag.
Vem söker vi?
För att du ska lyckas i denna roll ser vi att du är lösningsorienterad och trivs med att ta ett stort ansvar under egna initiativ. Du har även en positiv inställning och besitter en god samarbetsförmåga. Noggrannhet värdesätts extra mycket då det är viktigt att kunna hålla en hög och kvalitativ nivå för att nå ett gott slutresultat. Då du kommer att arbeta i ett mindre team där laget är viktigt lägger vi stor vikt vid dina personliga egenskaper. Krav:
Avklarad gymnasial utbildning
Truckkort A+B
Svenska i tal och skrift
Datorvana
Meriterande: Vi ser gärna att du har arbetat i en lagerverksamhet tidigare och fått en förståelse för hur ett lager är uppbyggt samt ett gott sinne för ordning och struktur. Det är också meriterande om man har arbetat med Automaster, ETKA, Officepaketen och SAP.
Övrigt om tjänsten:
Arbetstiderna är måndag till torsdag, kl. 07:00-16:30 och fredag, 07:00-14:00. Startdatum är omgående.
Om ansökan:
Du söker tjänsten via annonsen. Vi jobbar löpande med rekryteringen och tjänsterna kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen. Vi ber er vänligen att inte ringa oss för att söka tjänsten. Det är enbart ansökningar via länken som behandlas. Välkommen med din ansökan! Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Logent AB
(org.nr 556634-4429), http://www.logent.se Arbetsplats
Logent Kontakt
Saga Runnberg saga.runnberg@logent.se Jobbnummer
9521068