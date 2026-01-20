Lagerarbetare / Montör sökes
Haco Tellus AB / Lagerjobb / Österåker Visa alla lagerjobb i Österåker
2026-01-20
, Sigtuna
, Upplands Väsby
, Vallentuna
, Täby
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Haco Tellus AB i Österåker
Vi söker nu en praktiskt lagd och driven person som vill arbeta med både lagerarbete och montering. I denna roll kommer du dels hantera in/utleveranser på vårt lager och dels arbeta med montering - framför allt av rullstolar och hjul. Du kommer även att arbeta med enklare administration såsom registrering av leveranser, orderhantering, utskrift av etiketter och dokumentation för försändelser. Tjänsten är placerad i Åkersberga och innebär arbete på två närliggande lagerplatser (cirka 1-2 minuters bilväg från varandra).
Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att vara:
• Montering av hjul och rullstolar enligt instruktion
• Mottagning och kontroll av inleveranser
• Packning och förberedelse av utleveranser
• Orderplock och registrering i lagersystem
• Lastning/Lossning av gods och fraktbokningar
• Bidra till ordning och struktur i lagermiljön
Vi söker dig som:
• Har erfarenhet av lagerarbete och/eller montörsarbete
• Är noggrann, pålitlig och strukturerad
• Trivs med både fysiskt arbete och rutiner
• Tar initiativ till att få saker gjorda
• Har god samarbetsförmåga men kan även arbeta självständigt
• Bekväm med att arbeta mellan två närliggande lagerplatser
• Behärskar svenska i tal och skrift
• Grundläggande datorkunskaper
• Truckkort är meriterandePubliceringsdatum2026-01-20Om företaget
Haco Tellus är en ledande leverantör inom industrihjul, rehabhjul, rullbanor och flyttprodukter. Genom att kombinera expertis, kundservice och snabb leverans med ett brett sortiment och kundanpassade lösningar hjälper Haco Tellus kunder att hitta rätt lösning för sin applikation. Med 80 års erfarenhet i branschen samt utveckling, produktion och lager i Sverige är Haco Tellus en uppskattad leverantör till industrier, maskinbyggare, återförsäljare, lager & butik samt offentliga sektorn. Sedan 2024 ingår företaget i Karnell Group, vars aktier är noterade på Nasdaq Stockholm.
Låter det intressant?
Urval sker löpande, så vänta inte med att skicka in din ansökan! Ansökan skickas till ansokan@hacotellus.se
. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-19
E-post: ansokan@hacotellus.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ansökan Lagerarbetare / Montör". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Haco Tellus AB
(org.nr 556204-5194)
Hjulvägen 1 (visa karta
)
184 40 ÅKERSBERGA Jobbnummer
9695632